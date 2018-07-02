盛夏生態饗宴 清華蝴蝶園百蝶飛舞

2018年07月02日 14:21 中時 徐養齡

清華蝴蝶園復育百種珍貴蝶類，吸引大批愛蝶人士一睹生態奇觀。（翻攝自清大校友服務中心粉絲團）

國立清華大學生態豐富，近來適逢盛夏時節，生態萬花筒繽紛，清華蝴蝶園陸續有各式蝴蝶羽化，吸引不少愛蝶人士一探究竟，飽覽保育類「黃裳鳳蝶」翩翩飛舞的曼妙身影。

清大校景有山有水，成功湖畔及清大梅園的景色廣為人知，而位於人社院後山的清華蝴蝶園，過去曾是塊亂葬崗，經整地、闢建步道，打造蝴蝶園區，讓乏人探訪的荒地成為生態樂園。

清華蝴蝶園成立10年來，在園區種植千餘株蝴蝶最愛的花草，營造宜居生態鏈，吸引蝶兒呼朋引伴遷移，成功在低海拔地域復育約百種蝴蝶，堪稱是台灣難得的生態奇景。

有別於一般花草園地，清華蝴蝶園架設網站，仔細記錄每月蝶況，從蝴蝶幼生期到成蝶，追蹤各蝶科的生長軌跡。

近來適逢蝶兒活動高峰期，五彩花叢間常有成群蝶類翩翩飛舞，不少愛蝶人士呼朋引伴，到蝴蝶園一睹萬紫千紅的曼妙蝶影。

參與維護蝴蝶園的師生們表示，清大地形多變，後山沒有人工斧鑿及圍籬，迎來大量保育蝶類，如珍貴的黃裳鳳蝶因熱愛園區大葉馬兜鈴、港口馬兜鈴，讓園區成為保育蝶類的絕佳祕境。

校方表示，清華蝴蝶園是清華人的驕傲，更是台灣少數成功的戶外蝶園，備受海內外蝶界肯定，不乏日本、 韓國、香港愛蝶人遠道而來，前往蝴蝶園可走寶山路後門，入校後從人社院大樓左側小徑上山即可抵達。

(中時 )