二行程機車符合標準就可上路？議員黃馨慧批是假的

台中市議員黃馨慧2日在市議會抨擊說，政府「只准州官燃媒、不許市民騎舊車」，無異是要民眾直接換車？（陳世宗攝）

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二行程機車可不可以符合四期環保排放標準？臺中市議員黃馨慧2日在議會質詢說，林佳龍市長宣稱老車符合標準就可上路，但以現行環保標準去檢驗20年前汽機車，無異是要民眾直接換車？林佳龍指出，3年來臺中市二行程機車已從30萬輛減少19萬輛，剩下11萬輛。

黃馨慧指出，根據「空汙法」修正條文第36條規定「中央主管機關得視空氣品質需求，加嚴出廠10年以上交通工具原適用的排放標準」，環保署規畫所有汽機車要符合四期、也就是HC（碳氫化合物）低於2000ppm；與87年以前第三期排放標準9000ppm落差太大，無異是要民眾直接換車。

黃馨慧表示，政府用「空汙法」淘汰舊車，還溯及既往10年以上車輛要加嚴排放標準，政府機關可用市民稅金為首長換新車、好車；市民卻要擔心自己擁有超過10年的汽機車會不會因不符合標準需要換車？會不會被罰款，或被迫要符合最新環保標準，付出龐大改善費用？

林佳龍說，市民都盼望呼吸好的空氣，各種汙染源都需要被管制，也會有加嚴標準；對於固定汙染源，市府不僅對中火啟動「第三次加嚴標準」，也大刪中火燃煤許可量500萬噸；在移動汙染源上，也祭出全國最優惠的二行程機車退場補助。

針對民眾質疑修正空汙法是要消滅二行程機車？環保局認為，這次修法中的「加嚴排放標準」，沒有針對任何一種車輛，只要符合排氣標準就可上路，並非要消滅二行程機車，所有的排氣檢驗站，也都會協助民眾一起讓機車符合標準。

(中時 )

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