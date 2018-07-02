台中日月千禧酒店推世足賽限定餐點

台中日月千禧酒店推世足賽期間限定的「足場優勢牛肉堡」套餐與足球造型麵包。（圖／業者）

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2018世界盃足球賽白熱化的賽事全球關注，台中日月千禧酒店搶搭世足賽列車、趁勢推出系列世足活動與限定餐點，回饋廣大球迷。一樓旅覓酒吧推出期間限定的「足場優勢牛肉堡」套餐與足球造型麵包，不限金額消費還可參加「世足預測總冠軍 IG愛心換消費金」活動，並享咖啡買1送1。

日月千禧酒店總經理董愛珠表示，難得的世足盛會日月千禧邀請各位球迷一同狂歡，不僅獻出特色美食，並在酒店內轉播多場賽事，更推出啤酒買一送一、點酒送零嘴、預測總冠軍IG愛心換消費金等優惠，就是要讓球迷嗨翻，享受獨樂樂不如眾樂樂、揪團觀戰的熱鬧氣氛。

其中，1樓旅覓酒吧在賽事期間端出世足系列輕食。「足場優勢牛肉堡」，足球場造型的麵包夾著鮮嫩多汁的牛肉與香酥培根，套餐價450元+10％。「足球麵包」造型可愛逼真，口感Q彈有嚼勁，棉花糖內餡更饒富趣味，每顆80元+10％。

此外，2018年7月13日前，凡於旅覓酒吧消費還可參加「世足預測總冠軍 IG愛心換消費金」活動，只要持心目中冠軍隊伍的國旗和日月千禧手舉牌一同合照，以公開方式上傳至Instagram並hashtag台中日月千禧酒店，即可享當次消費咖啡系列飲品買1送1。

若成功預測冠軍隊伍，2018/7/16-2018/8/15至旅覓酒吧消費時，出示預測合照貼文，即可將該則貼文的愛心數*0.5兌換為旅覓酒吧消費金，每則貼文最高可兌換消費金300元。

(工商 )

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