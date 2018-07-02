彰基地下室抽菸遇勸阻 男子竟丟擲瓶裝飲料K頭

2018年07月02日 15:17 中時 謝瓊雲

另一種醫療暴力！彰化基督教醫院一名男性高階行政主管，上個月14日見到一名年輕男子在地下二樓停車場吸菸，且就站在醫院存放氧氣鋼瓶區外，好心勸告竟遭男子推擠攻擊，還將手上的瓶裝飲料往頭上丟；男主管事後不願提告傷害，但警衛機警報警，事後男子被警方依違反《社會秩序維護法》函送法辦，衛生局也依違反《菸害防制法》裁處開罰。

真的是好心沒好報！當天下午1點多，年約20多歲的江姓男子，站在彰基二期B2北側停車場出入口處吸菸，一名彰基男員工路過時主動上前勸導，江男先是無動於衷，轉過身繼續吞雲吐霧，沒多久後又往回走，反回嗆了幾句，雙方講沒幾句江男就出手推人，雙方一陣互推後，江男竟隨手將瓶裝烏龍茶丟向對方，飲料潑灑了一身、還K中頭部。警衛接獲這名挨打的男主管緊急電話，立刻通報警方到場處理。

該名員工事後不願對江男提告傷害，因其家人曾罹患肺腺癌，對空汙及吸菸非常敏感，加上氧氣鋼瓶存放區，需高度遠離火苗以策安全，才會希望男子身體和維護公共安全。

彰化警分局卦山所長王英州則說，警方通知江男到案，他表示當時被勸導時因感到氣憤，一時失慮才會情緒失控攻擊對方，感到非常後悔，也願意當面跟對方致歉，雖被害人不願提告，警方仍依違反《社會秩序維護法》函送彰化地方法院簡易庭。

衛生局長葉彥伯指出，江男在醫院停車場出入口吸菸已經違反《菸害防制法》衛生局稽查科人員訪談後已裁處，開罰2000元；並根據院方提供監視器畫面，認定此為醫療暴力事件，將再依違反《醫療法》第24條開罰，可裁處新台幣1萬至5萬元罰鍰。

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(中時 )