台1線大甲段路面龜裂 蔡其昌爭取修復

立法院副院長蔡其昌（左二）相當關心地方交通，冒雨會勘台1線大甲段路面龜裂情形。（王文吉）

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省道台1線大甲段為大甲媽祖遶境出巡必經之路，也是南北向聯絡要道，交通流量大，但路面不堪車輛長期輾壓，顛簸不平，當地里長不斷陳情要求改善。經立法院副院長蔡其昌爭取，公路總局決斥資4196萬元，於7月上旬動工修復，地方居民獲知這項好消息都十分開心。

蔡其昌2日會同相關單位冒雨會勘，公路總局第二區養護工程處台中段段長郭純鑑簡報指出，台1線150Ｋ至157Ｋ，從大安溪到大甲溪路段，為南北主要交通幹道，交通量非常大，定期檢測發現確有龜裂、破損與平整不佳情況，蔡副院長相當關心地方交通，多次催促改善。

郭純鑑說，該路段已列入公路總局今年養護計畫，工程經費4196萬元，預計7月上旬動工修復，工期約60個工作天，目前人孔蓋皆已完成下地作業；完工後國際粗糙度將從目前平均3.8下降至2.5，路面平整度標準差則降到2.8mm以下，可明顯改善道路平整度。

蔡其昌表示，台1線經過中山路與經國路，2年多來，里長多次反映道路品質不佳，市長林佳龍雖然也很關心，但該道路為中央轄管，經他向中央建議，已發包設計準備修復，未來海線要道從大安溪到大甲溪段就會非常平整。

大甲區義和里長王啟明說，台1線是每年大甲媽遶境出巡必經的道路，因多處路面龜裂不平整，國外遊客來朝聖，「會以為我們還很落後」，路面整修後，相信明年大甲媽出巡，信眾進香之路就會很平整、很安全。

此外，大安溪橋具有近30年歷史，基於用路人安全，蔡其昌去年要求交通部翻修，目前已在審查中，未來海線主要幹道路將改善，給大家一條安全的路。公路總局第二區養護工程處處長陳嘉盈說，改建計畫目前已在核定中，後續編列工程費，就可發包設計、施工。

(中時 )

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