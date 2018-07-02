「雨」像是用灌的！慎防豪大雨成災 南部水庫調節性放水

2018年07月02日 14:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

週一中南部不平靜！「雨」像是用灌的！輕颱「巴比侖」持續朝韓國和日本一帶前進，雖然對台灣沒有直接影響，但受到颱風外圍環流影響，中南部皆有豪、大雨發生。

中央氣象局上午發布豪雨特報，水利署於上午7時40分即應變中心三級開設，後續因應氣象局持續發布報彰化、台南、高雄、屏東等地區為大豪雨地區，水利署於中午12時提升為二級開設，以因應可能災情。水庫方面，阿公店水庫與牡丹水庫z分別進行調節性放水。

水利署表示，目前應變小組二級開設的有水利署、南區水資源局、第三、四、五、六、七河川局及彰化縣，而雲林縣也預計14時提升至二級；目前三級開設有，臺南市及高雄市。

截至今(2)日13時止，水利署統計之積淹水災情11處(高雄市6處、嘉義縣2處、彰化縣3處)，其中2處已退水、9處未退水，目前由地方政府處置中。水利署也由第四河川局也主動接洽彰化縣政府支援抽水機待命，並主動將抽水機設置到埔塩排水下游適當位置協助地方抽排積水。

水利署指出，岡山地區本洲工業區周邊本洲路本工路等地勢較低窪路段，因側溝排水不及部分積水，經工業區派出人員清理阻塞側溝後，積水狀況已經解除。屏東縣東港鎮中正路上午10時因滿潮，導致中正路一帶積水，目前潮汐漸退，已無積水現象。屏科大校門口，積水約10公分，並不妨礙人車通行。高雄鳥松神農路因雨水箱涵、及側溝有雜物阻塞而積水，目前第六河川局已調派移抽12英吋及6英吋抽水機抽取箱涵與側溝的積水，預計下午5:00前完成。

水庫方面，阿公店水庫與牡丹水庫分別於11時起以每秒25立方公尺及16時起以每秒40立方公尺進行調節性放水，並視進流量機動調整，請下游沿岸民眾遠離河道，注意安全，並停止遊客進入水庫參觀。

(中時電子報)