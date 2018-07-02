與姚文智站台好尷尬？ 高嘉瑜閃躲還落跑網友笑翻

2018年07月02日 14:57 中時電子報 呂承哲

2018年地方縣市首長選舉，藍綠陣營皆輸不得，不少議員已經開始勤跑基層，或是由縣市首長參選人母雞帶小雞站台、造勢，民進黨立委姚文智5月底被黨中央提名參選台北市長，但他的民調卻未隨著時間提升。有網友翻出綠營北市議員高嘉瑜跟姚文智站台的畫面，只見高嘉瑜不斷閃躲，讓網友笑翻。

姚文智6月23日舉行首場造勢晚會活動，多位民進黨立委、議員到場相挺，多位「友柯派」議員也上台力挺。PTT網友分享一部新聞影片，有著「美女議員」之稱的高嘉瑜，也一向被視為「友柯派」，近日與姚文智一同參加社區里民造勢活動，高嘉瑜上台致詞後，姚文智隨即痛批，柯文哲從美河市仲裁案拿回33.5億元，他有辦法再拿回70多億元，要選民支持他競選台北市長，但高嘉瑜未站在姚文智旁邊附和，與一旁的工作人員討論事情，等到姚文智叫她，高嘉瑜跟著點兩下頭就轉身繼續討論，最後甚至落跑。

高嘉瑜仔細聽姚文智發言。(翻攝自東森新聞)

高嘉瑜隨即轉頭與其他工作人員討論。(翻攝自東森新聞)

高嘉瑜轉身離開台前。(翻攝自東森新聞)

對此，網友紛紛留言表示「姚姚的新聞總是充滿歡樂」、「高嘉瑜明顯想溜走」、「嘉瑜心理苦，但嘉瑜不說」、「叫高嘉瑜不要再躲了 一下子躲到左邊、一下子躲到右邊，大家都很尷尬」、「為什麼要辦這種，是有規定每個人都要辦嗎？」、「真是慘烈...」。

(中時電子報)