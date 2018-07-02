年改是政府毀約 何啟聖嘆：實施首天即享受空盪的假日

2018年07月02日 14:56 中時電子報 林郁庭

軍公教年改7月1日上路，曾任軍職的前主播何啟聖在臉書PO文感概，昨天是軍公教所謂「年金改革」實施的第一天，他與幾位友人去球場打球，一路不塞車，接著去知名的排隊餐廳以及夜市，也是看到過去排隊或人潮擁擠的景象都不見了，連停車位都好找了，這讓他直呼，年金改革的第一天，我享受了一個「空蕩的」星期假日。

何啟聖從軍出身，又當過10年的職業軍人，據《聯合報》報導，他認為軍公教的退休金是政府和軍公教人員的合約，「政府怎能在軍公教人員已經履約後卻片面毀約？」如果換成用勞基法來看待這情況，就像是老闆不發薪水，政府要依法對雇主開罰一樣。

何啟聖再利用保險的角度舉例軍公教改革，如果保險公司倒了，今天卻僅以基金可能破產為由，拒不付錢，被放到商業機制來看，就是一種「賴帳」的作法。

何啟聖慶幸自己提早做生涯規劃走得快，選擇一次退休，沒有終身俸被「苛扣」的問題。但是何啟聖表示，自己充份瞭解軍人一生奉獻給國家，心裡所倚靠的就是退休後還有退休金，但現在連那一份倚靠也都沒了的心情。

軍公教實施的第一天之後，何啟聖卻在臉書感嘆享受了一個「空蕩的」星期假日，親友與網友們也紛紛留言「怎一個凄慘了得」、「政府藉口說國家財政破產，又不想支付！」、「就知道～千萬別相信政府會照顧！在職時，多用心謀退路」，何啟聖也回覆道：「都不知道要怎麼教孩子『公義』這兩個字了！」、「相信可怕的還在後頭！」

(中時電子報)