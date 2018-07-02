電影《阿寶動物一族》 贈票活動

2018年07月02日 15:04 中時電子報 中時電子報

阿寶動物一族Gaspard at the Wedding

★ 榮獲 莫斯科國際電影節 官方入選

★ 柏林影展 全球首映

★ 台北電影節 國際青年導演競賽獎最佳影片 百萬首獎得主 最新作品

★ 法國凱薩獎提名導演 安東尼寇迪耶 溫馨感人的動物系喜劇

★ 【沒人愛小姐】莉蒂西亞杜希 誤闖叢林

★ 【印象雷諾瓦】克莉絲塔特瑞特 熊性大發

★ 凱薩獎法國當紅小生 菲利斯莫阿提 喜感演出

★ 一家都是動物系，相愛相撕，與生自由

7月20日 獸性大發

關於劇情 「在動物園長大，是件多麼幸運的事。」

阿寶天資聰穎，從七歲就喜歡發明，獲得「小發明家」的雅號，因為特殊的家庭關係，他離家到城裡打拼，直到父親的再婚婚禮，才踏上返鄉歸途，搭乘火車回家的路上，遇到一位美麗大方的女孩蘿拉，阿寶異想天開雇用她當日租女友，一起回到瘋癲家族所開設的動物園；然而讓阿寶頭痛的是：蘿拉的來訪，就像小白兔誤闖森林，激起成天穿「黑熊皮」阿寶妹的敵意；喜歡溫泉魚療的父親，在結婚前夕竟與舊情人藕斷絲連，而身處瀕臨破產的動物園，對阿寶來說，面對廣大眾多的動物容易，與家人相處困難，原來要與比動物還野性的家人共處，才是最棘手的難題…

07.20【阿寶動物一族】我們一家都是動物系，相愛相撕，與生自由

◎活動辦法：

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2.贈票獎項： 2018/07/17(二) 21:00 真善美劇院

◎ 得獎公佈：7/15(日)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：7月15日下午2點起至7月17日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)