高中儀隊競賽7日決戰！雄女15萬票搶下「最佳人氣獎」

2018年07月02日 15:13 中時 楊佳穎

國防部舉辦「2018『儀』起爭霸」第二屆全國高級中等學校儀隊競賽，最終共9所學校晉級決賽，並將於7日下午在台北市國家兩廳院藝文廣場一較高下。國防部今日也指出，搶先辦理的「最佳人氣」及「預測冠軍」網路票選活動，吸引超過21萬人次參加投票，而最佳人氣獎由高雄女中以15萬5,798人次投票奪下；預測冠軍則為北一女中的5萬5,036人次投票最高。

為落實全民國防教育，國防部今年再度辦理全國高級中等學校儀隊競賽，吸引50所學校報名參加，並經北、中、南三場次初賽，晉級決賽隊伍包含北一女中、新興高中、莊敬高職、台中女中、嘉義女中、仁德醫專、恆春工商、高雄女中及台南一中等9所學校。

國防部進一步指出，決賽前將安排國防部示範樂隊暨三軍儀隊開場，並穿插陸軍專校戰鼓隊及六軍團刺槍術操演，其中久違的六軍團刺槍術，以團體刺、個人刺及擊破等3階段操演，展現國軍勇猛彪悍的頑強戰力；最後則會由桃園市幸福國小學生儀隊表演壓軸。

國防部還說，競賽評審由三軍儀隊選優推薦4位資深專業教官擔任，國防部也特別邀請音樂、表演藝術及創新多元等專業人士各1位參與評分。在競賽獎勵部分，冠軍可獲10萬元獎金、獎座乙座，亞軍可獲8萬元、獎座乙座，季軍則為6萬元、獎座乙座，同時績優取6名，各頒予獎金3萬元、獎座乙座，另將頒發晉級決賽學生（含備手），每人感謝狀乙幀。

國防部也提到，今年首次辦理「最佳人氣」及「預測冠軍」網路票選活動，總計超過21萬0,834人次參加投票，其中最佳人氣獎以高雄女中得票15萬5,798人次最高；預測冠軍以北一女中獲5萬5,036人次投票最高。

國防部表示，為引領國人瞭解國防，國軍每年均規劃各項多元活動，今年也辦理全國高中職校儀隊競賽，搭配各類型戰技操演、互動式攤位及武器裝備陳展，盼強化國人對國軍戰力的了解，體認全民國防的重要性，歡迎社會大眾踴躍到場參加活動，並為競賽學生加油。

(中時 )