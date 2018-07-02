明年總放假日115日 春節9天 3天以上連假6個

2018年07月02日 15:23 中時 張理國

中華民國108年（西元2019年）政府行政機關辦公日曆表。（圖片取自行政院）

2019年紀念日及節日連續假期一覽表

行政院人事行政總處表示，行政院已依「紀念日及節日實施辦法」、「公務人員週休二日實施辦法」及「政府機關調整上班日期處理要點」等規定，核定明年（2019年）政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上之連續假期併同例假日計有6個，分別為農曆除夕及春節（9日）、和平紀念日（4日)、兒童節及民族掃墓節（4日）、端午節(3日)、中秋節（3日）及國慶日（4日）。

人事總處並表示，依「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，放假之紀念日及節日如遇到星期二或星期四將一律調整放假，除特殊情形外，以前一週的星期六補行上班為原則。明年2月7日農曆初三適逢星期四，依上開規定，調整2月8日為放假日，原應於前一週之星期六（1月26日）補行上班，但考量1月26日適逢108學年度大學學科能力測驗，及2月16日辦理大學術科美術組考試，如於該2日補行上班恐影響全國26萬餘名考生及家長之交通接送及陪考照顧，爰於1月19日補行上班。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

(中時 )