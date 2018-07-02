明年總放假日115日 春節9天 3天以上連假6個

圖為墾丁春天音樂季，南灣沙灘擠滿戲水人潮。（本報資料照片）

友善列印
中時
中華民國108年（西元2019年）政府行政機關辦公日曆表。（圖片取自行政院）
2019年紀念日及節日連續假期一覽表

行政院人事行政總處表示，行政院已依「紀念日及節日實施辦法」、「公務人員週休二日實施辦法」及「政府機關調整上班日期處理要點」等規定，核定明年（2019年）政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上之連續假期併同例假日計有6個，分別為農曆除夕及春節（9日）、和平紀念日（4日)、兒童節及民族掃墓節（4日）、端午節(3日)、中秋節（3日）及國慶日（4日）。

人事總處並表示，依「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，放假之紀念日及節日如遇到星期二或星期四將一律調整放假，除特殊情形外，以前一週的星期六補行上班為原則。明年2月7日農曆初三適逢星期四，依上開規定，調整2月8日為放假日，原應於前一週之星期六（1月26日）補行上班，但考量1月26日適逢108學年度大學學科能力測驗，及2月16日辦理大學術科美術組考試，如於該2日補行上班恐影響全國26萬餘名考生及家長之交通接送及陪考照顧，爰於1月19日補行上班。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

(中時 )

高中儀隊競賽7日決戰！雄女15萬… 市議員爭取「超額增設」 大甲銅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。