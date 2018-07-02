市議員爭取「超額增設」 大甲銅安社區照顧據點掛牌

2018年07月02日 15:07 中時 王文吉

台中市議員吳敏濟（左四）爭取社區照顧關懷據點「超額增設」。（王文吉攝）

銅安社區照顧據點掛牌舉辦繪畫課程，讓社區長輩與小孩一同參與。（王文吉攝）

老吾老以及人之老！台中市大甲銅安社區照顧關懷據點在市議員吳敏濟爭取之下「超額增設」，2日舉行掛牌儀式，社區長輩們開心打鼓慶祝，場面溫馨。吳敏濟特別感謝里辦公室、社區發展協會齊心組織志工隊辛勤付出，讓老人生活有了重心，子孫得以安心外出工作。

台中市社會局副局長陳仲良表示，林佳龍市長原核定社區照顧關懷據點初期目標為321個，吳議員特別為銅安社區爭取到第322個，期盼里長林玉生、社區發展協會理事長陳崇聖及社區志工同心其力斷金，讓社區充滿愛心與歡笑。

參與的長輩以93歲李清美和92歲李王柿年紀最長，夫妻倆從試辦時就熱衷參與，享受與鄰居聊天學習，共餐吃得好又不必洗碗，日子過得輕鬆又愉快。社會局督導蔡怡君表示，該社區志工雖然年紀較長，但透過大大人長期照護關懷協會提供的教育訓練後，很快就能上手。

該據點計畫提供健康操、體適能、壓花及繪畫等課程，並讓老人家們製作生活回顧繪本。林玉生和陳崇聖表示，社區照顧關懷據點是老人家的生活重心所在，有中餐服務、外送餐點及居家訪視服務等，感謝吳議員大力支持，協助克服重重困難，關懷據點才能成立。

吳敏濟指出，銅安社區位於台中市西北邊垂，以農業為主，年輕人須外出工作，老年人和小孩子需要社區共同的照顧，所以大力向市府爭取，並請里長和社區理事長，不辭辛勞組織照顧的人力，期待銅安社區成為老人最幸福快樂的地方，讓年輕人可以放心外出打拚。

(中時 )