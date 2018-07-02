市議員爭取「超額增設」 大甲銅安社區照顧據點掛牌

銅安社區長輩們開心打鼓，慶祝社區照顧關懷據點掛牌成立。（王文吉攝）

友善列印
中時
台中市議員吳敏濟（左四）爭取社區照顧關懷據點「超額增設」。（王文吉攝）
銅安社區照顧據點掛牌舉辦繪畫課程，讓社區長輩與小孩一同參與。（王文吉攝）

老吾老以及人之老！台中市大甲銅安社區照顧關懷據點在市議員吳敏濟爭取之下「超額增設」，2日舉行掛牌儀式，社區長輩們開心打鼓慶祝，場面溫馨。吳敏濟特別感謝里辦公室、社區發展協會齊心組織志工隊辛勤付出，讓老人生活有了重心，子孫得以安心外出工作。

台中市社會局副局長陳仲良表示，林佳龍市長原核定社區照顧關懷據點初期目標為321個，吳議員特別為銅安社區爭取到第322個，期盼里長林玉生、社區發展協會理事長陳崇聖及社區志工同心其力斷金，讓社區充滿愛心與歡笑。

參與的長輩以93歲李清美和92歲李王柿年紀最長，夫妻倆從試辦時就熱衷參與，享受與鄰居聊天學習，共餐吃得好又不必洗碗，日子過得輕鬆又愉快。社會局督導蔡怡君表示，該社區志工雖然年紀較長，但透過大大人長期照護關懷協會提供的教育訓練後，很快就能上手。

該據點計畫提供健康操、體適能、壓花及繪畫等課程，並讓老人家們製作生活回顧繪本。林玉生和陳崇聖表示，社區照顧關懷據點是老人家的生活重心所在，有中餐服務、外送餐點及居家訪視服務等，感謝吳議員大力支持，協助克服重重困難，關懷據點才能成立。

吳敏濟指出，銅安社區位於台中市西北邊垂，以農業為主，年輕人須外出工作，老年人和小孩子需要社區共同的照顧，所以大力向市府爭取，並請里長和社區理事長，不辭辛勞組織照顧的人力，期待銅安社區成為老人最幸福快樂的地方，讓年輕人可以放心外出打拚。

(中時 )

明年總放假日115日 春節9天 3天… 「下一個會更好」失戀者不想再聽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。