四葉草IG遭駭男友、素顏照恐流出！急報警揪兇

四葉草IG帳號慘遭駭客入侵，前往警察局報案。（量能文創提供）

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四葉草IG帳號慘遭駭客入侵，前往警察局報案。（量能文創提供）

大馬歌手四葉草上月29日發現官方IG帳號慘遭駭客入侵，2日中午前往警察局報案，希望可以證明身份，順利拿回IG帳號，希望大眾更重視資安保密，提醒網路安全，不要再有下一個受害者，她表示IG內逾8000張照片、貼文全部被刪光，累積多達81萬粉絲也都蒸發，她難過地整晚徹夜難眠，生氣說：「怎麼會那麼衰，真的好心痛喔。」

她透露經營IG近8年，裡面有包含與前男友的合照、演唱會、代言、廠商合作等，損失慘重，「我是沒有拍沒穿衣服的照片，有素顏照、跟朋友一起發瘋、玩樂的照片都不見，但不怕外流但只是很多回憶。」而她近期惡運連連，3C災難頻傳，不僅帳號被盜用，連電腦都壞、手機殼也摔破，心情很無奈。

四葉草出道前是網紅，長期在網路上與粉絲互動，因此累積高人氣，之前先是收到假冒IG公司寄來的藍勾勾申請函，因為網頁實在做得太像了，四葉草不疑有他就填寫了基本資料寄出，回覆當晚是先發現有人想篡改密碼、接著本人就無法再登入，最後發現自己一切照片文字都被惡劣駭客刪掉，化為烏有，她感慨說：「 即使面對科技的生活很方便，也不一定能萬無一失，真的好想拿回我的IG。」

(中時 )

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