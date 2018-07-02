NBA》回顧詹皇決定3.0過程 都為擊倒勇士！

2018年07月02日 15:18 中時電子報 黃及人

《Sports Illustrated》記者傑金斯2日收集各方情報，彙整出這次詹姆斯「決定3.0版」詳細過程，其實講白一點，詹皇最終會選擇跳槽湖人，一切都為擊敗自己宿敵勇士，更在丟出「震撼彈」後，就跟愛妻搭機飛往歐洲避風頭了！

根據傑金斯的描述，當今年總冠軍賽再次敗給勇士之後過了3天，詹姆斯接受牙根管手術，讓他完全無法進食，隨後在總冠軍賽結束後2周內，他跟自己顧問團接連開了3次會議，就是想要盡快訂出能讓家人滿意，又能擊倒勇士的新東家。

詹姆斯與顧問團討論重點集中在火箭、七六人、湖人與騎士等隊，更要求經紀人瑞奇保羅仔細研究這些球隊，且在他跟家人前往安圭拉島度假回來後告知結果，跟過往兩次作出跳槽決定的緩慢過程不同，這次他希望可以儘快落幕。

當詹姆斯的私人飛機在美國時間周六回到洛杉磯，他馬上跟瑞奇保羅見面，計畫跟七六人、湖人與騎士等隊溝通，甚至跟「小飛俠」布萊恩通過電話，然後周六晚間邀請湖人總裁魔術強生來到他在洛杉磯的家中進行3小時會談。

詹姆斯親自跟魔術強生當面解釋，儘管已經33歲了，他仍不會急躁，也對成為湖人今年自由市場第1個重磅交易並不介意，他想要打造1支奪冠勁旅，更相信湖人具備可以做到那些的招募資源、足夠資產與薪資空間。

於是到了美國時間周日下午，詹姆斯與妻子再次回到機場，準備進行兩個人的歐洲旅行，瑞奇保羅的經紀公司「Klutch Sports Group」也提前備好新聞稿，當詹皇準備登機前，他打了電話給瑞奇保羅，「你可以打給湖人了！」

正當全世界都在震撼詹姆斯跳槽湖人消息，他與妻子已經待在歐洲了，在未來至少1個月期間內沒有專訪、沒有影片，也沒任何親自解釋，畢竟這是他第2次離開騎士了，現在他只想跟自己愛妻在歐洲享受難得的兩人世界。

(中時電子報)