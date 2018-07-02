毒蟲吸K進警局 友人義氣接送一起遭法辦

台中市一名男子因吸K被帶回警局偵辦，其友人接送時，也被員警發現身上攜有K毒，雙雙遭法辦。（盧金足翻攝）

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中時

19歲邱姓男子駕車行經西屯屯區時，見台中市政府警察局第六分局工業區派出所的巡邏車在後，突然心虛加速，員警見形跡可疑，立即驅車上前攔查，車內散發K味，邱男坦承在車內吸食K菸，被帶回派出所偵辦，等候邱男的俞姓友人獲悉後「義氣相挺」火速到派出所要接邱男返回住處，員警聞到俞男車上也飄出刺鼻K味，俞男坦承吸食及持有第三級毒品愷他命，2人前後被帶回派出所偵辦。

台中市政府警察局第六分局工業區派出所警員楊金諭與實務訓練生林意智，巡經西屯區順和三街時，1輛白色自小客車見巡邏車在後，突然心虛加速，員警立即驅車上前攔查，19歲邱姓駕駛原拒絕盤查，因車內散發出的K味，逃不過員警辦案多年的靈敏嗅覺，邱男坦承在車內吸食K菸，並於手排檔處查獲夾藏於百元鈔裡的K他命粉末。

邱姓男子向警方供稱，本來要前往俞姓友人住處參加朋友慶生，不料途中遭警方查獲毒品，友人得知「義氣相挺」，火速到派出所要接邱男返回住處。

員警研判可能是要開趴吸毒，上前盤查該名俞姓友人，果不其然，俞男車上也飄出刺鼻的K味，俞男神色慌張，想點菸故作鎮定，卻在他從口袋掏出菸盒時，1包毒品K他命從口袋滑落在地，俞男頓時啞口無言，坦承吸食及持有第三級毒品愷他命，2人前後被帶回派出所偵辦。

警方呼籲，吸毒有害身體健康，尊重生命，遠離毒品，吸毒後開車也可能對其他用路人造成危害，警方重視民眾之安全，將持續於轄區內加強巡邏，千萬不要以身試法。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

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