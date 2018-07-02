台灣人有多愛面子？最不能低頭妥協的是.......

2018年07月02日 15:38 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

日常壓力大、生活老是緊繃，常常什麼事情都要努力咬牙撐下去，為了責任為了要自我挑戰或者讓家人過得更好，台灣人愛面子、愛ㄍㄧㄥ的個性也不知不覺在成長的過程中以及許多的社會現象中慢慢定型，但ㄍㄧㄥ歸ㄍㄧㄥ，其實生活也還是要好好打開心胸的放鬆！

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO網路大數據》 從2017年06月26日到2018年06月25日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言觀察出到底台灣人最愛ㄍㄧㄥ住的事情有哪些？快來看看你的遭遇是不是上榜了，超過10顆星的可要把自己放軟一點！

No.10 面對新環境看起來還很罩

人剛到一個新環境，沒有朋友時的恐懼是人人都無法適應的，不安全感無時無刻緩緩而上，所以一開始會很在意他人的眼光是如何看待自己，並ㄍㄧㄥ著自己的本性，就是想在他人面前留下好印象、凡事小心翼翼，看起來天不怕地不怕似的。

但其實你本來就很好了，只要再適當的表現自己，萬物也皆會自然變好的。

「沒習慣的事都會這樣吧.. 正常情緒」

緊繃程度：★★★☆☆

No.9 重訓再一秒就能肌肉大塊點

現代人越多越重視自己的身材，讓許多人開始學會做重訓，最重要的即是耐力，尤其健身房這麼多人，更有人會為了愛面子、耍帥，即使快沒力了也要ㄍㄧㄥ到最後一刻才放下。

但其實健身是為了自己不是為了別人啊！還是多要評估自己的能力，不要硬撐才不會造成肌肉傷害。

「如果光死撐在那 肌肉是不會大的」

緊繃程度：★★☆☆☆

No.8 美食當前手機要先吃

隨著手機通訊的發達、還有現在人愛拍照打卡的習慣，每每吃飯時都有朋友需要讓「手機先吃」，明明就是一道一道菜上，但有些人就喜歡等全部上完，拍照拍的美美的上傳後才能開動。

雖然遇到這種人總是要硬ㄍㄧㄥ不能先吃，但你是否想過，或許這些拍下的是那些快樂的回憶，而不是只有食物本身而已，不是網路上任一張食物照可取代的啊！

緊繃程度：★★★☆☆

No.7 就算貸款也要出國追高學歷

這年頭出社會工作第一個被看的就是「學歷」，在你什麼實戰經驗都沒有前，雇主的確只能透過學歷認識你，也因此讓許多人開始衍生了想要出國唸書、洗學歷、攻讀碩博士，就為了讓自己的履歷看起來更豐富。

但想出國唸書並不是家家都有機會，有人為了達成父母期待，為了錢、為了學歷申請貸款，ㄍㄧㄥ住辛苦，不想輸在社會起跑點上，怎麼樣都要拿一個學位回來。

「有沒有錢真的是一大問題，除非夠強拿獎學金就不必擔心。」

緊繃程度：★★★★★

No.6 拍照後一定要修圖美肌

隨著現在手機越來越發達，相機功能也越來越厲害，但除了隨手就能拍出高畫素的照片外，現在人也很注重「美肌」功能，沒有美肌就好像很沒有自信一樣，除了想要讓自己變漂亮，社會對美的標準也越來越高，要有各種修圖，才敢po上網，想讓大家知道自己還是保持著青春年華。

「這樣太辛苦了，好好做自己才是王道！」

緊繃程度：★★★☆☆

No.5 不能拖累隊友的最後一刻馬拉松

長途馬拉松在近年來也成為許多運動者的愛好，但跑到剩最後一哩路，身體或許沒力、太操累了，這時看著旁人、終點等待你的親朋好友們，又會選擇努力ㄍㄧㄥ下去跑到終點為止！

有些人在團隊裡會硬ㄍㄧㄥ，即便自己快負荷不了但卻還是死ㄍㄧㄥ著身子，不向其他人求救，為的就是要讓團隊有更好的成績，但身體的負荷還是要注意！

「運動還是量力而為」

緊繃程度：★★☆☆☆

No.4 房貸車貸各式貸款

許多人在出社會後想開始有自己的生活，不再依賴父母，不論是想買車、還是買房，若沒有一筆龐大的金額，都需先貸款才有足夠的財力買得起。

因此就開始了還貸款人生，不停努力的工作，各種貸款背負在身上，每一天的生活再苦再忙再累也都要咬牙ㄍㄧㄥ下去，甚至有些人會壓力大到無法入睡。

緊繃程度：★★★★☆

No.3 人云亦云跟風94潮

台灣最美的風景是排隊已經是近年來所養成的習慣，只要有什麼新的超夯產品、不論是3C產品(e.g.:iPhone最新款)、或者是爆紅美食（e.g.:厚奶茶）都讓民眾像喪屍一樣的瘋狂排隊搶購

可是有時你是不是其實不需要買那些東西？純粹就只是為了「跟著大家跟風」，自己沒跟大家一樣就好像很不一樣，為什麼要過得這麼ㄍㄧㄥ？還是好好的做自己想要做的事才能活得最開心！

緊繃程度：★★★☆☆

No.2 在社群上假裝自己過得很好

在這個社群發達的時代中，「拍照上傳打卡」似乎成為了現代人炫生活的方式之一，因而也造就成許多「網美」的誕生。但也是有許多人明明生活很平淡，可是還是要在社群上表現得好像過得很精彩的樣子，把面子ㄍㄧㄥ住。

但真正過得好的你不用假裝，日常生活中散發出的魅力就能夠足以吸引人看見你的不一樣！

「都以為要po很多很好的動態，後來才發現把自己的生活過得好才更重要！」

緊繃程度：★★★★☆

No.1 為了薪水努力一再加班

你也總是在下班前的最後一刻被老闆、同事gank嗎？好不容易就要做完的事情卻突然被增加了，很想說不，但你的責任心驅使，讓你有更大的動力繼續下去！雖然只有那微薄的薪水才能繳那繳不完的貸款。

責任心極強的你總是埋頭苦幹ㄍㄧㄥ到最後一刻，操勞過度也不是件好事，工作一定的時間後不妨可以站起來打開雙手、動一動。

緊繃程度：★★★★★

(中時電子報)