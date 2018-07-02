18歲青年口罩不離臉 原來是滿臉全痘花困擾

中山醫學大學附設醫院皮膚科青春痘及酒糟皮膚特診醫師鄭人榕指出，18歲男大生治療前滿臉痘痘（左），治療9個月後（右）恢復白晰的面容。（馮惠宜攝）

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台中一名18歲的大學生青春期後開始飽受頑固青春痘困擾，此外反覆發炎留下不少坑坑洞洞的痘疤，到夏天更是嚴重，讓他出門口罩不離臉，經到中山醫學大學附設醫院求診，透過低劑量A酸治療持續9個月，加上要求他做好清潔、保濕、防曬，這才讓他脫掉口罩變身小鮮肉。

中山附醫皮膚科醫師鄭人榕指出，這名男大生一年前來求診，飽受頑固青春痘困擾，反覆發炎留下不少坑坑洞洞的痘疤，外出總是戴口罩遮臉，但臉部仍有多處遮不住；滿臉痘花讓他失去自信，過去曾接受傳統藥物或中醫治療，也試過各式不同醫美產品，卻仍是反覆發作、越處理越嚴重。

經鄭人榕評估後，採用低劑量口服A酸治療，並教導如何照顧痘痘膚質，在幾個月耐心治療後青春痘的情況達到大幅的進步與控制，讓他重拾自信變回斯文的小鮮肉。

鄭人榕表示，青春痘是一種皮膚的「慢性」發炎疾病，其形成的病理機轉包括：毛囊開口角化異常、毛囊旁皮脂腺分泌過度、毛囊內痤瘡桿菌增生、毛囊周圍組織發炎反應等。

鄭人榕說，口服A酸是目前可減少皮脂分泌、使角質代謝正常、同時也可抑菌及控制抗發炎，是可以針對四種機轉一併處理的藥物。近年文獻發現，對於處理中重度頑固型痤瘡，可採用低劑量口服A酸來控制（每日0.25-0.4mg/kg或以下劑量），治療三到四個月後，90％以上患者可達到75％以上的改善。

鄭人榕強調，積極的控制不但可以讓青春痘盡早緩解，也可減少最惱人的痘疤產生機會，他建議中重度頑固型的青春痘患者一定要及早治療及用對治療方法。

(中時 )

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