18歲青年口罩不離臉 原來是滿臉全痘花困擾

2018年07月02日 15:39 中時 馮惠宜

台中一名18歲的大學生青春期後開始飽受頑固青春痘困擾，此外反覆發炎留下不少坑坑洞洞的痘疤，到夏天更是嚴重，讓他出門口罩不離臉，經到中山醫學大學附設醫院求診，透過低劑量A酸治療持續9個月，加上要求他做好清潔、保濕、防曬，這才讓他脫掉口罩變身小鮮肉。

中山附醫皮膚科醫師鄭人榕指出，這名男大生一年前來求診，飽受頑固青春痘困擾，反覆發炎留下不少坑坑洞洞的痘疤，外出總是戴口罩遮臉，但臉部仍有多處遮不住；滿臉痘花讓他失去自信，過去曾接受傳統藥物或中醫治療，也試過各式不同醫美產品，卻仍是反覆發作、越處理越嚴重。

經鄭人榕評估後，採用低劑量口服A酸治療，並教導如何照顧痘痘膚質，在幾個月耐心治療後青春痘的情況達到大幅的進步與控制，讓他重拾自信變回斯文的小鮮肉。

鄭人榕表示，青春痘是一種皮膚的「慢性」發炎疾病，其形成的病理機轉包括：毛囊開口角化異常、毛囊旁皮脂腺分泌過度、毛囊內痤瘡桿菌增生、毛囊周圍組織發炎反應等。

鄭人榕說，口服A酸是目前可減少皮脂分泌、使角質代謝正常、同時也可抑菌及控制抗發炎，是可以針對四種機轉一併處理的藥物。近年文獻發現，對於處理中重度頑固型痤瘡，可採用低劑量口服A酸來控制（每日0.25-0.4mg/kg或以下劑量），治療三到四個月後，90％以上患者可達到75％以上的改善。

鄭人榕強調，積極的控制不但可以讓青春痘盡早緩解，也可減少最惱人的痘疤產生機會，他建議中重度頑固型的青春痘患者一定要及早治療及用對治療方法。

(中時 )