這下賴不掉了！ 竊賊行竊路人全都錄

邱嫌伸手進五金行遮蓋的帆布內撈物品，詭異行徑全被路人拍下來。（馮惠宜翻攝）　

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邱嫌伸手進五金行遮蓋的帆布內撈物品，詭異行徑全被路人拍下來。（馮惠宜翻攝）

台中市48歲邱姓男子連續2日趁清晨找上同一間五金行行竊，自以為清晨時段路上人、車少不會被人發現，卻不知道剛好就有路過民眾看見其整個犯案過程，且全遭店家監視器拍下，經警積極偵辦，順利將邱男查緝到案，並在訊後依竊盜罪將邱男函送台中地檢署偵辦。

台中市警察局第三分局合作派出所於上月接獲轄內民眾報案，稱其五金行連續2日清晨，遭同1名竊嫌分別竊取店內的洗潔精及衛生紙，因店內商品眾多，自己並未留意到有東西被偷，幸得有路過的熱心民眾發現該名竊嫌行跡詭異，將其行竊過程拍下並主動告知，這才驚覺店內有商品遭竊，趕緊調閱店內監視器，原來這名竊嫌已經偷了第2次，深感小偷行徑囂張，不容姑息，遂向警方報案。

警方受理後，員警黃興俊隨即展開調查，警透過監視器影像，掌握竊嫌正面臉孔，經多方比對後，鎖定邱姓男子涉案。

邱嫌到案後表示，其實起因是因為「好奇」，其清晨行經該五金行時，見該店外用帆布遮蓋，好奇帆布內是否有東西，於是伸手進去，未料真的讓他摸到1瓶洗潔精，喜出望外，便將洗潔精帶走，隔日又路過那間店，心想這麼好偷，剛好對面就是跳蚤市場，或許可以拿一些去寄賣換錢，於是貪念又起，偷走了店內的衛生紙，自以為都沒人發現，卻不知整個過程都遭店內監視器拍下，並有民眾目擊告知店家。

(中時 )

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