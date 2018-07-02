國旅人次下滑 立委批南灣補助未對症下藥

2018年07月02日 15:58 中時 王思慧

去年國旅人次下滑，南灣旅遊補助成效更只有五成，立委今在交委會質詢，批評交通部未對症下藥，住宿費太貴、結合大眾運輸折扣太少，無法刺激國旅市場。交通部長賀陳旦表示，國外旅遊有新鮮感，因此推出住一晚送一晚補助，並與活動結合，被立委質疑對策無效。

立法院交通委員會今天審查今年度中央政府總預算案，關於交通部主管預算凍結案。立委葉宜津在質詢時指出，根據觀光局統計，去年國旅約1.83億人次，較前年1.9億人次減少約700萬人次，跌了約3.7％，以國旅每人花費2000元計算，700萬人次等同減少約140億元收入。

賀陳旦回應，國旅人次下滑應受出國旅遊風氣影響，加上網路促銷，出國費用下降。觀光局長周永暉表示，國旅總消費金額從2016年3971億元，成長至2017年4021億元。

葉宜津說，臉書粉專質詢影片最大的一次迴響，就是在質詢住宿太貴，她舉例，兒子當兵前到日本自助旅遊，觀光逆差最大國家就是日本，住膠囊旅館一天2000日幣，等同於台幣600多塊，不但很乾淨，還有溫泉餐廳等，但台灣住宿比不上日本便宜。

周永暉回應，目前台灣沒有膠囊旅館，以民宿形式管理，較便宜的住宿就是青年旅館，一天大約1千元。

葉宜津更說，無法理解南灣旅遊執行率才50％，代表補助無效，認為很少有民眾會花時間住兩晚，痛批交通部「不知民間疾苦」，政府的好意應該要讓民眾吃得到，可以推動住一晚就半價，住愈久送愈多，才能吸引民眾前往消費。

賀陳旦表示，住一晚送一晚是希望旅客盡量停留在當地，並參與活動，振興國旅。加上暑假後結合公共運輸折扣，配合旅遊。

立委李昆澤指出，根據世界旅遊組織WTO統計，1至4月全球國際旅遊比去年成長6％，亞太地區成長7.8％，是全球最高，但台灣旅客較去年同期成長卻只有4.4％。認為推廣觀光要「多管齊下」，如結合大眾運具優惠、高鐵好行與台灣觀巴等優惠，還要建立區域旅遊品牌。

立委江啟臣詢問軍公教年改是否影響國旅，賀陳旦回應，以去年國旅中，軍公教較沒影響，去年相較前年上升3％，但整體退休人員去年降了約0.12%，認為還要再觀察。

(中時 )