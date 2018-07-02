陶博館「施工中」的國際大展 吸網美打卡

2018年07月02日 15:58 中時 葉德正

施工中的博物館竟成網美打卡熱點？！鶯歌陶瓷博物館即日起至9月2日展出「施工中，請參觀！2018台灣國際陶藝雙年展」，主打可看、可玩、可摸、可聽的展覽，現場設有許多馬卡龍色放大版量尺、鑽子、鋸子，吸引許多網美、網帥前來拍照，引發廣大回響。

陶博館指出，位於3樓特展室的「施工中，請參觀！2018臺灣國際陶藝雙年展」，共分為「陶藝實境秀」、「親子體驗區」、「猜猜我是誰」及「看我最美麗」4大展區。

其中「親子體驗區」由鍵鴻泡綿公司及永豐餘集團YFY Jupiteru利用新型環保無毒包裝材EPE泡綿設計專屬拍照區，馬卡龍色的放大版量尺、鑽子、鋸子、剪刀、螺絲起子、起重機等，已經吸引許多網美、網帥前來拍照。

現場民眾還能戴上安全帽、套上施工手套及施工背心坐進國際運輸用木箱或是登上展區專用鷹架俯瞰展間，感受展覽磅礡氣勢，現場更設置擠不完的泡泡紙，邀請民眾享受擠爆氣泡紙的快感。

陶博館長吳秀慈表示，全球四大陶藝雙年展之一的「2018台灣國際陶藝雙年展－陶藝的人文回歸，從藝術的原點談起」將在9月7日正式登場，開展前，陶博館開放陶藝雙年展佈置現場給民眾參觀，讓大家感受展覽從空白至繽紛的動態過程，每天也有不同驚喜。

吳秀慈說，想知道每檔展覽背後，有那些不為人知的小細節，每個細微處如何環環相扣，才能建構一場國際級的展覽盛事呢？2018台灣國際陶藝雙年展施工中，請參觀。

(中時 )