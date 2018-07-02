內政部：新住民歸化規定已大幅放寬

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新北市長朱立倫日前批評新住民歸化難度很高，例如對台灣有貢獻的神父要30年、40年才能拿到身分證。內政部特別澄清，「國籍法」在105年修正後，有特殊貢獻者或高級專業人才，歸化國籍不用喪失原有國籍，且殊勳歸化，原本就無居留期間的限制，歸化的流程大約10天就可以完成。

外界批評「有貢獻的神父要30、40年才能拿身分證」部分，內政部表示，105年12月21日「國籍法」修正前，有殊勳者，因歸化必須放棄原有國籍，可能因此不願申請歸化，修法後，無須放棄原有國籍，使他們較有意願申請歸化，並非須居留30年、40年才能申請歸化。

內政部在去年5月，已請各縣市政府了解轄內有特殊貢獻且有歸化意願者，戶政事務所即會同內政部移民署，主動到府服務，協助申請歸化、居留、定居、設立戶籍及請領國民身分證，整體作業流程已簡化大約10天就可完成，目前已有48位以殊勳歸化者，其中籃球國手戴維斯在102年時即以殊勳申請歸化。

對於「優秀運動員歸化困難」部分，內政部指出，2016年「國籍法」修正後，以科技、經濟、教育、文化藝術、體育及其他領域的高級專業人才歸化者，目前已有50位，其中有一位就是足球教練，所以優秀運動員申請歸化，並不困難。

另外「外配歸化居留期間限制」部分，內政部指出，世界各國對外國人歸化國籍，均要求須具備一定居留期限，政府移民政策對於外國人申請歸化我國國籍，是採取開放、歡迎的態度，一般外國人歸化須合法居留5年，外籍配偶須合法居留3年，並無較其他國家嚴格。

有關「外配喪偶或離婚歸化需高額財力證明」部分，內政部也澄清，「國籍法」修正後，外籍配偶申請歸化已無須財力證明。至離婚或喪偶者，符合一定條件，依第4條規定，申請歸化合法居留期間比照外籍配偶為3年，且財力證明無金額門檻限制，可自行以書面敘明工作內容及所得。

針對媒體報導「希望全面開放雙重國籍」部分，內政部表示，根據1930年海牙國籍法公約，揭示國籍法4大原則為國籍必有原則、國籍單一原則、國籍自由原則、國籍主權原則，其中國籍單一原則，即希望避免雙重國籍所造成權利義務衝突；另依國籍主權原則，各國有權依該國狀況及利益制定外國人歸化國籍的相關要件。

內政部強調，因考量國家資源有限，對外國人歸化一向以單一國籍為原則，雙重國籍為例外。是否全面開放歸化採雙重國籍政策，涉及國籍政策重大改變，內政部將因應國家社會發展需要，持續檢討研議。

(中時 )

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