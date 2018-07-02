2018新北校園廣告人開課 最強影像工作坊導師陣容

2018年07月02日 16:04 中時 葉書宏

新北市政府新聞局舉辦「2018新北校園廣告人影像工作坊」2日開課，新聞局長張其強致詞歡迎學生。（葉書宏翻攝）

新北市政府新聞局舉辦「2018新北校園廣告人影像工作坊」今（2日）在新北市綠色生活館開課，全新課程內容，首度攜手國內知名廣告公司，為前10強入圍團隊，量身打造黃金影像課程，藉此增進學生們的影像創作力。

新北校園廣告人今年邁入第2屆，首度攜手國內知名廣告公司聯廣傳播集團、台灣智威湯遜、雪芃廣告及《小時光麵館》製作公司華苑映創，打造全新影像課程，分成初階及進階影像工作坊，透過行銷策略、創意發想與鏡頭語言等課程激發學生們的創意。

新聞局長張其強表示，希望藉此讓參賽學生能發揮創意，讓生硬的政策宣導多了些人情與溫度，也讓民眾透過影片更加認識新北市。今年拍攝主題多元，創意無限，有同學以台語創作「戲說新北」，用五言絕句道出青年就業政策，幽默有趣，讓複選評審眼睛為之一亮。

值得肯定的是，不少參賽學生跳脫框架關心公共議題，以新北市銀髮政策「佈老時間銀行」、「青銀共居」等為題，希望透過影片喚起更多人對長輩的關懷；在文化主題的選擇上，也都能找到獨特的切入點，刻畫出城市的溫度，非常期待接下學生們的表現。

新聞局表示，今年報名人數創新高，前10強入圍者是經過初選、複選面試，一路過關斬將，從全台18所大專院校及高中，共209組優秀參賽團隊中脫穎而出的佼佼者，入圍學生將於9月底完成參賽作品，爭取首獎15萬元獎金，10月將舉辦網路票選活動，歡迎民眾踴躍上網投票，支持這群廣告新秀。

來自銘傳大學的參賽者陸禹丞表示，今年再次挑戰新北校園廣告人活動，主要是因為去年在參與活動的過程中，與廣告老師一起激盪創意，並於拍攝期間累積不少實務經驗與團隊合作，收穫良多，因此今年期望自己更加精進，能在眾多影像好手中脫穎而出，獲得評審肯定。

(中時 )