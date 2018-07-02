網球》和納達爾良性競爭 費德勒：我倆就像C羅與梅西

2018年07月02日 16:15 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018溫布頓草地網球錦標賽2日開打，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）是大會男單前兩號種子，兩人職業生涯並稱瑜亮，賽前受訪時費德勒表示他很喜歡跟納達爾之間的良性競爭，也不忘引用最近熱門的世足梗，直言他和納達爾，就像兩大足球明星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）和梅西（Lionel Messi）一樣各擅勝場。

費、納二位天王已經統治職業網壇13年，共有37座大滿貫男單冠軍落入他們手裡，從2017年澳網到今年法網，最近六場網球大滿貫男單冠軍不是費德勒，就是納達爾這兩位超過30歲的老將，兩人也仍是今年溫網球王熱門人選，雙方球迷也總爭論著他們誰才是史上最偉大網球選手，誠如爭辯C羅和梅西誰才是最棒的。

C羅跟梅西兩位足球指標球星，從2008年開始各拿下5次國際足總金球獎（Ballon d’Or），費德勒回應：「是呀！兩位足球巨星之間的競爭，就像我跟拉法（納達爾）一樣激烈。」

「梅西與C羅有很多不同之處，就像我跟拉法，個性、打法很不一樣，情況看起來非常相似。」費德勒繼續說，「但我沒有親自見過兩位足球明星，不能比較他們跟我們的差別，足球是團隊運動，場地又那麼大，需要11名球員同心協力，網球是我們選手自己本身有更多掌控，只能希望我自己表現得比較好，然後就看看比賽會有什麼發展吧！」

(中時電子報)