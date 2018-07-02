黃金博物館推出「礦山小學堂」邀親子暑期來解密

2018年07月02日 16:36 中時 張穎齊

礦山小學堂的「蕨對機密」課程，將帶大小創客認識金瓜石豐富的蕨類生態，還有拓印獨一無二的蕨類手帕。（黃金博物館提供）

每參加1場「礦山有教室」創客課程便可得到1點戳章，集滿5枚，即可兌換精美小禮物。（黃金博物館提供）

暑假來臨，新北市立黃金博物館推出生動好玩的「礦山有教室」親子創客系列活動，讓大小朋友透過操作簡單的科學裝置，認識金瓜石的自然生態以及破解採金的秘密，參加系列活動還有機會獲得精美小禮物。

黃金博物館長廖文卿表示，為了帶給來館民眾更多有趣的體驗活動，博物館特別在7月起推出「礦山有教室」系列活動，首波「小創客黃金探險隊─礦山夏令營」活動，受到民眾熱烈好評，報名名額釋出旋即秒殺，還加碼推出系列活動二部曲「礦山小學堂─親子創客活動」，共28場次。

活動將以金瓜石礦業遺蹟和自然生態為主題，規畫5堂親子DIY活動「我的台車採金術」、「達文西橋的秘密」、「淘金大解密」、「蕨對機密」、「生態石牆疊疊樂」等。

廖文卿說，邀請親子動手玩創意，可以遙控循跡小臺車、搭建無釘橋梁、瞭解淘金時將金沙分層的原理、拓印獨一無二的蕨類轉印在胚布手帕、堆疊生態石牆等等，帶領親子創客探索礦山奧秘，動手揭開礦坑密碼，傳承採金智慧。

館方表示，「礦山小學堂」採電話報名，即日起接受電話預約，憑門票即可入場，無額外體驗費用，活動另設有集點贈獎活動，每完成1場創客課程便會得到1點戳章，集滿5枚礦山教室戳章即可兌換金沙蠟燭！詳細活動資訊請上官方活動頁面: https://goo.gl/7zYqBS。

(中時 )