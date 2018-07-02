黃金博物館推出「礦山小學堂」邀親子暑期來解密

黃金博物館推出生動好玩的「礦山有教室」親子創客系列活動，讓大小朋友透過操作簡單的科學裝置，認識金瓜石的自然生態以及破解採金的秘密。（黃金博物館提供）

友善列印
中時
礦山小學堂的「蕨對機密」課程，將帶大小創客認識金瓜石豐富的蕨類生態，還有拓印獨一無二的蕨類手帕。（黃金博物館提供）
每參加1場「礦山有教室」創客課程便可得到1點戳章，集滿5枚，即可兌換精美小禮物。（黃金博物館提供）

暑假來臨，新北市立黃金博物館推出生動好玩的「礦山有教室」親子創客系列活動，讓大小朋友透過操作簡單的科學裝置，認識金瓜石的自然生態以及破解採金的秘密，參加系列活動還有機會獲得精美小禮物。

黃金博物館長廖文卿表示，為了帶給來館民眾更多有趣的體驗活動，博物館特別在7月起推出「礦山有教室」系列活動，首波「小創客黃金探險隊─礦山夏令營」活動，受到民眾熱烈好評，報名名額釋出旋即秒殺，還加碼推出系列活動二部曲「礦山小學堂─親子創客活動」，共28場次。

活動將以金瓜石礦業遺蹟和自然生態為主題，規畫5堂親子DIY活動「我的台車採金術」、「達文西橋的秘密」、「淘金大解密」、「蕨對機密」、「生態石牆疊疊樂」等。

廖文卿說，邀請親子動手玩創意，可以遙控循跡小臺車、搭建無釘橋梁、瞭解淘金時將金沙分層的原理、拓印獨一無二的蕨類轉印在胚布手帕、堆疊生態石牆等等，帶領親子創客探索礦山奧秘，動手揭開礦坑密碼，傳承採金智慧。

館方表示，「礦山小學堂」採電話報名，即日起接受電話預約，憑門票即可入場，無額外體驗費用，活動另設有集點贈獎活動，每完成1場創客課程便會得到1點戳章，集滿5枚礦山教室戳章即可兌換金沙蠟燭！詳細活動資訊請上官方活動頁面: https://goo.gl/7zYqBS。

(中時 )

桃機2航廈又出包 行李分揀系統短… 「金囍假期集團結婚」 金門浪漫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。