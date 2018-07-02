「金囍假期集團結婚」 金門浪漫島永恆祝福

2018年07月02日 16:53 中時 李金生

新人帶著喜悅的心情，寫下愛的誓言。（李金生攝）

新人攜手走向紅地毯的另一端，現場洋溢熱鬧、喜慶的氣氛。（李金生攝）

永結同心、自首偕老，這一刻是屬於我們的。（李金生攝）

「只要我長大！」可愛的花僮增添滿滿喜氣。（李金生攝）

在主婚人陳福海縣長和證婚人洪麗萍縣議長、福建省政府祕書長翁明志與親友的祝福下，新人開心攜手走向紅地毯的另一端。（李金生攝）

熱鬧的中國紅、浪漫的金門衫，27對新人今（2）日在縣府主辦的「金囍假期集團結婚」中，穿上名家特別量身訂製，耀眼眩目的衣裳，走了一場喜氣滿滿，洋溢東方美學的華麗婚紗秀，在親友的齊聲祝福下，攜手邁向人生新旅程。

以觀光2.0打造金門浪漫島為目標的金門縣政府，由觀光處號召新人來金門辦喜事，除提供景點婚紗免費拍外，並在坐落於風光明媚太湖畔，島上最高規格的金湖飯店舉辦「金囍假期集團結婚」及隆重婚宴。

縣府除邀請榮獲「盛妝亞洲時尚高級訂製服」金獎設計師吳亮儀替新人們量身打造以中國紅為基調，充滿東方美學色彩和金門意象的衣裳外，並特別安排專業美姿美儀訓練課程。

今天吉時吉日，27對來自台灣和金門當地，參加「2018金囍假期I Love You結婚主題旅遊」活動的新人，在主婚人陳福海縣長和證婚人洪麗萍縣議長、福建省政府祕書長翁明志與親友的祝福下，開心攜手走向紅地毯的另一端。

縣府指出，延續金囍假期浪漫的氛圍，觀光處在總兵署也特別設置婚紗體驗館，讓民眾體驗打卡拍照，即日起至11月15日前只要報名愛情主題旅遊，即可預約體驗拍攝，同時在觀光處精選的20個浪漫祕境打卡，就可獲得愛情主題酒、專屬紀念T恤等好禮，限量200對。相關活動可上「2018金囍假期I Love You結婚主題旅遊」活動官網查詢。

(中時 )