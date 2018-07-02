潮州西外環道積水單向通車管制　小客車無懼直闖然後泡水了

2018年07月02日 16:54 中時 謝佳潾

潮州鎮西外環道傳有道路積水，警方到場擺設交通錐進行單向通車管制。（謝佳潾翻攝）

潮州鎮西外環道傳有道路積水，警方到場擺設交通錐進行單向通車管制。（謝佳潾翻攝）

受西南氣流影響，屏東地區2日豪雨下不停，潮州鎮西外環道、東港鎮中正路、沿海路都傳有道路積水，幸都無災情傳出，但有駕駛無視警方擺設交通錐管制，硬是闖入管制區，導致汽車泡在水中動彈不得，而警方獲報到場後車主早已不見人影。

潮州警分局指出，潮州鎮西外環道、即南二高下潮州駕訓班前，因積水深至10至30公分，2日早上11時30分許進行單向通車管制，而平時本就很少車輛行駛該路段，所以影響並不大，不料下午4時許竟獲報有輛小客車浸泡在「管制區內」。

警方指出，警員獲報前往查看時，發現一輛白色小客車泡在水深半個輪胎高的水中，且距離管制交通錐不遠，而車主早已不見蹤影，研判應是駕駛強行通入，目前只能待水退後，才能通知車主前來處理。

除了潮州外，東港也傳出道路積水狀況，不過都很快就消退了，如中正路上的積水約半小時即退，而沿海路是外車道有部分積水，並不影響車輛通行。

而水利署南區水資源局則指出，牡丹水庫2日早上11時的水位已達標高136.08公尺，距滿水位142公尺不遠，因此下午4時起，開始調節性放水每秒40立方公尺洩放至四重溪，並將視進水量情況調升放水量，提醒下游民眾注意安全並遠離河床，並禁止遊客進入水庫參觀。

(中時 )