衛星地圖看到澳洲乾湖床的LP 不知作者是誰

2018年07月02日 17:11 中時電子報 江飛宇

網路上最近流傳一幅衛星地圖，在澳洲東南方維多利亞省的一個乾湖床上，出現了一個巨大的LP圖案，沒人知道作者是誰，當地人只知道出現了好幾個月。

科學警報(science alert)報導，這個LP地上畫的乾湖，位在吉朗(Geelong)東南方26公里處，據谷歌地圖的測算，這幅畫大約有50公尺。吉朗當地人知道這支LP經有好幾個月，有些衛星地圖把這個乾湖標記成貝圖塔湖(Betoota Lake)，但是這不正確，貝圖塔是在澳洲中部昆士蘭省的一座荒城。

有趣的是，這支LP不是澳洲唯一一支可以從太空中看到的。也不是最令人印象深刻的，至少「瑪瑞人」(Marree Man)就更有名，也更有歷史一些。

澳洲南部沙漠中的瑪瑞人，於1998年發現，當地留有一些可能是繪畫工具的東西，因此應該是現代人所為。(圖/澳洲大學)

瑪瑞人是1998年被發現的，一名直升機飛行員飛行經過南澳洲的沙漠高原時，偶然發現了它，這是一個赤裸裸的土著男子，拿著一根棍子或枝條的模樣，就以附近的瑪瑞小鎮，被命名為瑪瑞人。

這種從空中才能完整看到的圖案，稱為地上畫(geoglyphs)，最有名的是在秘魯納茲卡發現的一系列圖案，所以被俗稱叫納茲卡線。然而瑪瑞人不在納茲卡，它是世界上最大的地上畫之一，身高有4.2公里，輪廓則是驚人的28公里，最有趣的是，當初的創作者詳細的強調跨部細節，有陰毛和男性生殖器。

澳洲擁有地球上最古老的人類定居點，但是這個特殊的形象，可能與遠古澳洲人無關，似乎是近代才出現的，儘管到目前為止，還沒有人出面宣稱是這件神秘的藝術品的作者。

英格蘭的阿巴斯巨人像，17世紀就有相關文獻，但我們也不能確定繪於何時。(圖/google map)

英國也有地上畫，同樣是以男性為主題，位在多塞特郡(Dorsetshire)的塞那阿巴斯巨人像(Cerne Abbas)身高55公尺，寬51公尺，圖畫刮開綠草，呈現底下白色石灰質地層，特別的顯眼。歷史上關於它的最早記錄是在17世紀，不過繪畫的時間不明，有人認為可能有到2000年以上，是古代凱爾特人的德魯伊教(druid)圖案。另一種說法是17世紀才出現，是莊園主人的惡趣味。

在亞馬遜森林中也發現了巨大的藝術品，但世界上最著名的地理雕塑可以說是秘魯的納斯卡線條 - 大量形狀可追溯到公元前500年左右。

既然談到地上畫，還是要說一說秘魯的納茲卡，雖然納茲卡線被發現已經超過90年，但仍然陸續有新的研究成果，今年早些時候，研究人員宣布他們又找到超過50幅以前未被注意到的圖畫。

(中時電子報)