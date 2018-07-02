醫療分級!大醫院門診減2％　醫院：民眾就醫習慣是關鍵

2018年07月02日 17:06 中時 倪浩倫

為落實醫療分級，減少「小病直衝大醫院」的情形，健保署今日起，要求全國各醫學中心、區域醫院，得逐年減少其門診量「年減2％」，未達標的部分將不給予健保給付。有醫院表示，尊重且配合政策，但民眾若就醫習慣不變，不只易讓政策效果打折，醫院也只能用「減診、休診」來因應，建議可透過調高部分負擔，減少「小病直衝大醫院」的情形。

新光醫院副院長洪子仁說，健保署的意思，是以「季」來算，例如去年7~9月，某大醫院門診共10萬人次，今年7~9月便不得超過9.8萬，超過的部分，健保將完全不給付；他說，新光醫院尊重政府政策，現透過擴大和基層診所的合作、建置轉診平台，盼能達到政府要求的數量。

然而，洪子仁強調，健保署此舉，是透過行政手段來對「醫院端」強制斷頭，但若沒有對「民眾端」端出新的手段來要求配合，民眾並不會改變原有的就醫習慣，當民眾一樣來，大醫院門診又必須砍的情況下，「休診、停診」是最快也最有效的方法，但如此一來，勢必會影響到真正急難重症者的權益。

健保署原擬今年恢復「慢性處方箋」藥品部分負擔，但卻在今年5月喊卡。洪子仁說，健保署要落實分級醫療，一定要兩端同時並進，在要求醫院減診的情況下，「恢復慢性處方箋部分負擔」、「檢查費的部分負擔」等，也應同步進行，這樣才會讓民眾有感，進而改善就醫習慣；若只要求醫院而不要求民眾，醫院只會感覺「變相的被懲罰」。

長庚醫院和278家社區基層診所組成「雁行醫療團隊」，長庚醫院發言人黃璟隆表示，大醫院和基層診所合作，已是必然趨勢，長庚除了會和基層醫師建立更好、更密切的合作，也會努力讓病患知道「基層醫師的水平也非常高」，進而在社區找到信任的醫師，才能真正落實醫療分級。

(中時 )