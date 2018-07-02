南屯警帶動唱宣導行的安全 長輩歡樂中學習

南屯警帶動唱宣導行的安全，讓長輩在歡樂中學習到行的安全。（黃國峰翻攝）

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中時

為銀髮族宣導交通安全概念，第四分局南屯派出所日前到轄內樂齡教室與講師王陳雪霞老師以遊戲及帶動唱的方式，宣導交通安全概念。過程中長輩們動動手腳、活動筋骨，在歡笑聲中，瞭解行得安全，每位長輩更獲贈長者反光條，讓長者們早晚出門時配戴在身上，行走在路上時更為安全。

中市警局第四分局南屯派出所警員張雅惠、呂秀婷，日前受南屯所志工團隊成員王陳雪霞邀請，至鎮平國小、南屯國小之樂齡教室以及鎮平活動中心為銀髮族宣導交通安全。王陳雪霞老師，積極推廣年長者用路安全觀念，是經合格培訓之「路老師」。

「路老師」在台灣經典名曲「望春風」的旋律下自創歌詞，加入諸如騎車戴安全帽、身體不舒服不要騎車以及酒後不開車等觀念，並準備多種較具融入帶動唱中，讓長者隨音樂的律動中唱跳，除有益身體健康外，也瞭解了交通安全正確觀念，活動最後員警贈送每位長輩反光條，讓長輩早晚出門時配戴，以提升行的安全。

南屯派出所所長楊錫洲呼籲，年長者早、晚出門穿著儘量以亮色系衣服為主或穿戴反光的配件較安全，等候穿越路口，應在人行道邊緣往後退3大步，穿越人行道時請快步走、不滑手機、不聊天，秒數不足時不強行通過，在沒有人行道的巷道，要面向來車靠邊行，才能保障行走安全。

(中時 )

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