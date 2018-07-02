世足花絮》搭上世足熱 簽賭網站賭資暴增半年破億

2018年07月02日 17:13 中時 謝明俊

世足賽簽注情況大增。〔警方提供〕

台北市刑大偵八隊日前與保安警察第三總隊共同執行「安居專案」勤務時，槓上開花另查獲世足賽簽賭網站賭博，張姓嫌犯在住處涉嫌經營「V13」、「泰金888」、「聚眾」運動網簽賭網站，供不特定人士上網簽賭，半年吸金破億。

警方調查，張嫌從107年初開始架設經營賭博網站使用迄今，該網站除有美國職棒MLB、美國職業NBA、台彩的今彩539、大樂透、香港六合彩外，最近更以2018世界杯足球賽賽事為熱門主推項目提供簽賭。

警方指出，張嫌涉嫌在延壽街住處架設簽賭網站機房，並透過通訊軟體招收下游代理商，吸收犯嫌綽號「JZQ」等11人為其下線（俗稱代理商），每個代理商當天額度100萬，一注最少100元，最多10萬元，在網路上提供「V13」、「泰金888」、「聚眾」運動簽賭網站，給予不特定的賭客上網簽賭，代理商抽頭金每1萬元可以抽150元，以週為單位結算。

案經市刑大偵八隊蒐集相關犯罪事證後，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，經持搜索票前往張嫌住所等地執行拘提搜索，當場查獲簽賭使用的電腦主機、網路帳冊、網路簽賭站、手機、銀行存摺、現金新台幣190萬元等證物。

警方經調閱網路後端帳冊資料，發現張嫌自107年1月1日至6月26日止，賭資竟高達新台幣1.4億元以上，尤其是2018世界杯足球賽開幕後，僅6月14日至6月25日止，賭資就暴增4000萬左右，平均每日賭資增加約450萬元，警詢後，將張嫌依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦。

(中時 )