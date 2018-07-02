再批貿易不公！川普：歐盟可能和中國一樣壞

2018年07月02日 17:08 中時電子報 蔡萱

美國總統川普上個月不只向中國大規模加稅之外，也向歐盟、加拿大、墨西哥等盟國加徵鋼鐵稅，引發各方不滿。對此歐盟也鎖定向價值約28億歐元（約新台幣1000億元）的產品報復。川普對此則在1日表示，在貿易上「歐盟可能和中國一樣壞」。

川普在1日於節目上接受訪問時表示，「歐盟可能和中國一樣壞，只是規模比較小而已」，還說「他們可以把賓士車送進來，我們不能把車送進去。看看他們對我們的農民做了什麼，他們不要我們的農產品。平心而論，我們沒有保護我們的農民，而他們卻有保護他們的（農民）。」

川普上個月加稅的決定，也開啟了與中國以及盟友加拿大、歐盟的貿易戰，各方在表達不後，紛紛祭出對應政策報復。

歐盟在川普宣布將分別加徵10%及25%的鋼鐵稅後不久，也宣布要針對包括花生醬、牛仔褲、威士忌及摩托車等價值約28億元產品課徵報復性關稅。川普則揚言要以對歐洲汽車加徵關稅回應。

歐盟近日也在給美國商務部的文件中警告，若川普真要對汽車課徵懲罰性關稅，恐將引發全球對高達 3,000 億美元（約新台幣9.1兆元）的美國商品展開報復。

除此之外，加拿大也不甘示弱，眼看美國未給予鋼鐵稅的豁免權，也宣布從7月開始，針對美國包括柳橙汁、番茄醬與威士忌等價值166億加幣（約新台幣3,820億元）產品加徵關稅。

(中時電子報)