APEC O2O高峰會登場 亞太新創團齊聚

2018 APEC O2O高峰會2日揭幕，經濟部部長沈榮津（右3）、高市副市長史哲（中）、經發局局長李怡德（左3）體驗高雄體感科技。（柯宗緯翻攝）

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2018 APEC O2O高峰會2日於高雄展覽館揭幕，這是我國少數以正式會員身分出席的國際重要組織，經濟部長沈榮津特別南下出席，來自亞太地區20個經濟體高官、專家、跨國企業等齊聚，盼透過交流創造跨境商機，同時將台灣新創產業展現於國際舞台。

高市經發局指出，亞太經濟合作組織（APEC）是2016年我國與菲律賓共同提案執行「APEC中小企業O2O新商業模式應用倡議」，以鼓勵亞太新創、中小企業運用O2O（Online-to-Offline虛實整合）新商業模式參與數位經濟商機，透過網路行銷來推動實體業務，促進新創產業國際化。

高雄市副市長史哲提及，近年高雄響應新南向政策與東南亞多邊國家展開新創展業交流，而在地多家指標性業者陸續在亞洲新灣區高雄軟體科技園區、DAKUO數創中心、駁二特區等地插旗，盼吸引更多國內外技術團隊，以高雄做為開發據點，促使新興產業群聚效應持續發酵。

李怡德指出，此次市府率領繪聖、優尼克、卡訊、點子行動等12家高雄優秀團隊參與盛會，產業類別橫跨數位內容、生物科技、智慧物聯與創新服務等多項領域，充分展現高雄新創技術能量。

此次高峰會計有菲律賓、泰國、馬來西亞、越南等20國代表與會，議題聚焦全球數位經濟發展趨勢、中小企業數位轉型與新創經驗等面向，並設置新創團隊SHOWCASE、AR／VR體驗、國際投資洽談等3大主題展區。

(中時 )

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