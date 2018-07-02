台中洲際棒球場市議員質疑圖利財團

台中市歷經解約等危機又起死回生的迷你蛋多功能運動中心，日前正式開幕營運！（陳世宗翻攝）

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市議員蘇柏興（中）、羅永珍、賴朝國等人，2日關心洲際棒球場內好運來餐廳及其廣告招牌是否涉及違建？（陳世宗攝）

歷經解約等危機又起死回生的迷你蛋多功能運動中心，日前正式開幕營運！市議員蘇柏興等2日踢爆說，該中心將辦公廳違法做餐廳，市府視若無睹；市府自行變更「棒球教育基金會」章程，導致其他球隊無法生存。市府強調，如有涉廣告物違規等情事，將依規辦理。

市議員蘇柏興、李中、陳政顯等人，2日關心洲際棒球場內好運來餐廳及其廣告招牌是否涉及違建？蘇柏興批市府圖利特定財團，民間違建如果影響公安，市府就強制拆除；但該中心將辦公室改做餐廳和廚房的大違建，卻裝襲作啞，視而不見，若發生公安問題誰要負責？

蘇柏興指出，市府用來推廣棒球運動的「棒球教育基金會」偷偷變更章程，基金會現經營自己的球隊「台壽保」，其餘球隊無法生存，以致「運動家」球隊解散，完全背離推廣棒球運動的精神，「難道市府對運動補助也分藍綠？」

都市發展局長王俊傑說，經查該局違建舉報紀錄，好運來餐廳及其廣告招牌皆未曾接獲舉報；原建築物避難層出入口面臨道路，已符合建築技術規則避難動線的要求。該局將配合運動局現勘，如涉廣告物或建築物現場逃生避難動線違規，將依規查處。

運動局表示，2018年起中信兄弟將以台中洲際棒球場為主場，賽事全年達50次以上，另由台灣人壽承諾持續承接台中市城市棒球隊。運動家成棒隊與台灣人壽贊助合約於2017年底到期後，主要冠名贊助商台灣人壽，原欲將球隊改名「台中台灣人壽棒球隊」，並承諾承接球員及球隊相關營運事宜。

(中時 )

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