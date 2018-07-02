首次公開競選辦公室 蘇貞昌：2.0的蘇貞昌回來了！

2018年07月02日 17:33 中時 吳岳修

民進黨新北市長侯選人蘇貞昌2日邀約媒體茶敘，同時也首次對外開放競選辦公室及選民服務開放空間，一小時的茶敘與直播中，蘇侃侃而談他對新北市過去政績及未來政策，他強調未來要帶動新北，打造一鄉鎮一特色，宣誓「蘇貞昌回來了，2.0的蘇貞昌，要讓新北市2.0」。

蘇貞昌一走進會場，對著現場所有媒體問候：「挖是蘇貞昌，衝衝衝」，茶敘現場上放著一個新北市29個行政區的等高線立體地形模型，蘇鉅細靡遺介紹各行政區美食、景觀、文化、歷史、產業等特色，展露他對新北市熟悉與認識，也從中細數過去擔任台北縣長時的政績，強調未來要把新北市打造成「在地人的好所在，出外人的新故鄉」。

蘇貞昌自認「會做事」，他認為新北市是一場艱鉅選戰，要認真看待每件要做的事情，他的長處是了解新北，選舉會讓選民看出一個人處理事情能力，上任後第一件事情要讓民眾看到新北市的多元與潛力，要在現有基礎上讓新北市脫胎換骨，總體檢學校設施、公共空間、各項工程、積案等四大方向。

提及對手侯友宜，蘇貞昌說民進黨執政當年，他沒有反對任用侯當警政署長，他到現在仍肯定侯有優點，但他也知道侯的短處和罩門，好的警政署長不一定是適當的新北市長，因為新北市要處理的事情更多。

(中時 )