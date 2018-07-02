《你的管家》拼收視 河錫辰到府服務當一日家政夫

2018年07月02日 17:32 時報周刊 張毓琪

《你的管家》由李知勳(左起)、全秀珍、苞娜、高媛熙、徐恩雅、河錫辰演出。kktv提供

網路漫畫改編韓劇正夯，今在首爾汝矣島舉行新戲記者會的《你的管家》，同樣改編自超人氣漫畫，該劇描述生活一團混亂的女孩們，在遇到帥氣且專業的管家金知雲(河錫辰飾演)後，所住的環境以及受傷疲累的心靈都因此獲得療癒的故事。

男主角河錫辰本就會整理環境，不過因為拍戲現場也有請專業的管家來指導，讓他了解了很多打掃的專業知識，不過他也忍不住吐槽，因為太多場景都在拍打掃的畫面，讓他有時都會搞混到底是在拍「打掃戲劇」還是「網路漫畫戲劇」呢。

畢業自漢陽大學機械工程學系的河錫辰，有「工大歐巴」之稱，深受台灣熟女歡迎，這次記者會上台灣粉絲也相當力挺，捐了50斤白米應援，在現場還可看到中華民國國旗。而韓國粉絲們也相當貼心，為了體貼媒體辛苦，特別贈送特製的行動電源與水瓶，見到媒體還頻頻表示請多多幫忙寫好報導喔，粉絲們的用心程度可不輸給專業人員。

被問到最重要的收視公約時，河錫辰坦率表示，最近收視率普遍不理想，所以只要該戲在同個時段可以有好成績，他會積極考慮選出幸運觀眾朋友親自到府打掃，一展在這部戲學到的專業技能。男配角李知勳也笑著表示願意追隨河錫辰一起到府打掃，女主角苞娜則是羞澀表示，希望有粉絲會因為這部戲而喜歡上打掃，若是收視不錯，想辦粉絲見面會一起跟粉絲們慶祝。

記者會上另一個「嬌」點，是在 《太陽的後裔》中飾演和平使者緊急救護隊護士一角的全秀珍，這次為了新戲剪去留了六年的長髮，不過她表示在看過劇本之後覺得短髮造型非常適合這個角色，所以剪去長髮一點都不心疼。《你的管家》將於7月6日起在KKTV播出，每周五六中午12:00更新。

(時報周刊)