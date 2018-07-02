國民黨舉辦青年盃 5項競賽人氣爆棚

2018年07月02日 17:43 中時電子報 綜合報導

現在正是年輕人崛起的時代！國民黨青年部為了與不同領域的年輕人接觸，舉辦了有5個競賽項目的「狂5夏祭」，邀請立法委員蔣萬安擔任活動代言人，盼望透過這次競賽能夠不分黨派、不分立場，一同分享這場盛宴。

「狂5夏祭」於2018年6月4日開放報名，並於7月31日停止收件，比賽項目分別是設計、彈唱、街舞、電競、鬥牛。國民黨青年部主任翁紹輝表示，這次特別挑選5個不同領域的比賽，是希望可以廣泛地接觸到不同的年輕族群。這些項目在年輕時也許只是個興趣，但希望年輕人能夠換個思維，把握這個可以表現的舞台將興趣發揚光大。

這次的冠軍獎項高達5萬元、亞軍2萬元、季軍1萬元，歌唱與街舞比賽更是與經紀公司合作，參賽者有機會出道成為藝人。翁紹輝還提到，國民黨青年部在年初時有舉辦過政治性的小型論壇等活動，但是參與的年輕人人數卻不如預期，於是想要透過非政治的活動與年輕人接觸，並期望參賽者能夠在報名和比賽的過程中更了解國民黨。

「狂5夏祭」活動代言人蔣萬安期盼年輕人能夠透過這次的舞台，大方地盡情發揮所長。(圖/中時電子報)

活動代言人蔣萬安提到，國民黨青年部提供了一個表現的舞台，期盼年輕人能夠大膽地展現自信、盡情發揮所長，還可以透過參與活動和其他參賽者切磋互動，強調「人才在哪，機會就在哪」。最後，蔣萬安想要提醒年輕人5件事，就是要勇敢、開放、發揮影響力、快速反應以及建立社會價值，雖然這是臉書創辦人祖克伯時常提醒員工的話，但卻可以應用在各個領域上，期許台灣年輕人能夠越來越好，並在各個領域上發光發熱。

(中時電子報)