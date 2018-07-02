浩鼎案 翁啟惠不知女兒住處 法院貼公告通知翁女開庭日

2018年07月02日 18:00 中時 李文正

前中央研究院院長翁啟惠因浩鼎案遭控貪汙案，士林地院繼5月30日開庭後，法官當庭詢問翁，女兒翁郁琇因持有市價9300萬，總共3000張浩鼎股票，若確定是不法所得，法院將予以沒收，依程序必須通知第三人參與沒收程序，但法官詢問翁啟惠，女兒的地址，翁竟回答「不知道」，法院在上月21日改以貼公告欄「公示」送達，通知翁郁琇8月28日上午9點半言詞辯論開庭，參與浩鼎案沒收程序。

裁定書指出，翁啟惠被控貪汙案，2012年11月21日以翁郁琇玉山證券的帳戶，收受浩鼎公司董事長張念慈行賄的3000張股票，法院若判決翁有罪，可以沒依法收第三人（翁郁琇）持有的不法所得。

上次開庭時，法官詢問該如何通知翁郁琇，因翁啟惠已經搬出中央研究院的宿舍，並在杭州南路添購房產並設籍，但翁郁琇已經將戶籍遷出，實際上居住在美國，法官因而詢問翁啟惠，女兒在美國的居住地址，以便合法寄送裁定書，但翁卻回答：「不知道」，不禁讓法官覺得「你跟女兒很不熟嗎！」辯護人則打圓場說，庭後再書狀補陳。

經過半個月，翁仍沒有呈報女兒美國地址，法院為完備程序，改以公示送達，趕在開庭前2個月做出刑事裁定，通知翁郁琇出庭參與沒收程序。但翁郁琇仍可不加以理會，或改以書狀表達意見，也可以在8月28日出庭維護自身權益。

(中時 )