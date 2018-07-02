浩鼎案 翁啟惠不知女兒住處 法院貼公告通知翁女開庭日

前中央研究院院長翁啟惠因涉貪汙案，浩鼎公司3000張股票借名登記在女兒帳戶，若被判決有罪，將依法沒收，士林地院上月21日裁定，通知翁女8月28日參與沒收程序。（報系資料照）

友善列印
中時

前中央研究院院長翁啟惠因浩鼎案遭控貪汙案，士林地院繼5月30日開庭後，法官當庭詢問翁，女兒翁郁琇因持有市價9300萬，總共3000張浩鼎股票，若確定是不法所得，法院將予以沒收，依程序必須通知第三人參與沒收程序，但法官詢問翁啟惠，女兒的地址，翁竟回答「不知道」，法院在上月21日改以貼公告欄「公示」送達，通知翁郁琇8月28日上午9點半言詞辯論開庭，參與浩鼎案沒收程序。

裁定書指出，翁啟惠被控貪汙案，2012年11月21日以翁郁琇玉山證券的帳戶，收受浩鼎公司董事長張念慈行賄的3000張股票，法院若判決翁有罪，可以沒依法收第三人（翁郁琇）持有的不法所得。

上次開庭時，法官詢問該如何通知翁郁琇，因翁啟惠已經搬出中央研究院的宿舍，並在杭州南路添購房產並設籍，但翁郁琇已經將戶籍遷出，實際上居住在美國，法官因而詢問翁啟惠，女兒在美國的居住地址，以便合法寄送裁定書，但翁卻回答：「不知道」，不禁讓法官覺得「你跟女兒很不熟嗎！」辯護人則打圓場說，庭後再書狀補陳。

經過半個月，翁仍沒有呈報女兒美國地址，法院為完備程序，改以公示送達，趕在開庭前2個月做出刑事裁定，通知翁郁琇出庭參與沒收程序。但翁郁琇仍可不加以理會，或改以書狀表達意見，也可以在8月28日出庭維護自身權益。

(中時 )

婦人遭詐騙 左營警方勸阻保住血… 網紅空姐砸百萬阻性愛片外流 律…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。