科威特元首7日訪陸 出席第八屆中阿部長級會議

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旺報
呂佳蓉

大陸外交部今日宣布，應大陸國家主席習近平邀請，科威特國家元首埃米爾薩巴赫將於7日至10日對華進行國事訪問，並出席在北京舉行的中國—阿拉伯國家合作論壇第八屆部長級會議開幕式。

大陸外交部指出，習近平將為薩巴赫埃米爾舉行歡迎儀式和歡迎宴會，兩國元首將舉行會談並共同出席合作檔簽字儀式。此外，習近平與薩巴赫埃米爾將共同出席10日在北京舉行的中阿合作論壇第八屆部長級會議開幕式。

科威特是最早與大陸建交的海灣國家之一。近年來，中科關係快速發展。兩國在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持。科威特是最早與陸方簽署共建「一帶一路」合作檔的國家之一，雙方在能源、貿易、投融資、基礎設施建設等領域合作成果顯著，人文交流活躍。

薩巴赫埃米爾即將對中國進行國事訪問，這是他時隔9年再次訪華。中方期待通過此次重要訪問，進一步鞏固中科傳統友誼，增進政治互信，深化兩國在共建「一帶一路」框架內各領域合作，推動中科關係邁上新臺階。科威特是中阿合作論壇的積極參與者，相信此訪對新形勢下提升中國同阿拉伯國家集體合作水準具有重要意義。

埃米爾(Amīr）是阿拉伯國家的頭銜，意思是首長、總督，或是君主。

(旺報 )

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