民宿業者吐苦水 黃偉哲提觀光發展政策爭取選票

民進黨台南市長提名人黃偉哲（黑西裝者）聽取民宿業者意見。（程炳璋攝）

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民進黨台南市長提名人黃偉哲的台南市民宿後援會2日在中西區草祭民宿成立，他承諾解決民宿業者建築法規困難，提出多項觀光產業發展政策，認同引進廉航包機直飛可帶動民宿業發展。

黃偉哲2日聽取民宿業者心聲，許多民宿業者趁機發難，台南市致力發展老屋民宿作為特色，很多老屋卻無法取得使用執照，進而無法合法，需要跨局處處理，向工務局尋求解套。

今年國內旅遊業績較往年差，台南市民宿業上半年平均生意掉了約3成，業者喊出發展國際化城市觀光的心聲，希望城市與國外開闢廉航包機直飛，有助於自由行的國際旅客到台南旅遊，帶動民宿業者的景氣。

黃偉哲承諾當選後將解決老屋建築法規問題，提到廉航的確可吸引背包客來台南消費意願，是帶動城市觀光的利器，

黃偉哲認為前台南市長賴清德任內將台南交通逐步建立起來，但台南市的交通仍被汙名化是全世界第9大塞車城市，雖然不一定正確，但證明台南的交通仍有改善與發展空間。

黃偉哲稱，台南市推廣T-Bike很成功，下一步該推廣電動腳踏車，遊客活動範圍加大，觀光才能從市區擴散到郊外，拉近城鄉差距。

將競選台南市議員的前台南觀旅局長陳俊安表到場表示，民宿是觀光微型產業，年輕人從台南老屋找到揮灑的空間，成為台南文化觀光特色。他認為城市的觀光成長要帶進鄉村能量，城鄉一起完成多元行銷，台南觀光才會持續成長。

(中時 )

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