中共黨媒首評浮誇自大文風：文章不會寫了嗎？

2018年07月02日 17:57 中時電子報 盧伯華

大陸人民網從今天（2日）起將連續發表三篇評論，就最近在媒體中頻繁出現類似「美國害怕了」、「日本嚇傻了」、「歐洲後悔了」等標題的文章進行批評。評論稱這些文章固然會有不少莫名的點擊，但這些所謂「爆款」文章，其內部水平卻了無新意，而且「文章不會因為浮誇而增色，國家也不會因為自大而變強。」只會浮誇而無內涵，難道是媒體人「文章不會寫了嗎？」

《人民網》指出，近期所謂「跪求體」、「哭暈體」、「嚇尿體」等浮誇自大文風頻現，消解媒體公信力，污染輿論生態，扭曲國民心態，不利於成風化人、凝聚人心、構建清朗網路空間。為了匡正各媒體浮誇自大、華而不實的文風，落實習近平總書記對文風「短、實、新」的要求，倡導清新文風，崇尚風清氣正，今天起，人民網觀點頻道推出「三評浮誇自大文風」系列評論。

文章說，文風浮誇自大、標題一驚一乍、事實似是而非，不僅唐突了讀者，也喪失了傳播價值，污染了輿論生態。比如，有的一味誇大、以偏概全，高喊《在這些領域，中國創下多個「世界第一」！無人表示不服》；有的任意拔高、貽人口實，鼓吹《別怕，中國科技實力超越美國，居世界第一》；有的一廂情願、照單全收，將國外的隻言片語，放大成「中國在世界舞台上佔據中心位置」、「中國現在是全球第一經濟體」等聲音。

網路文章與標題農場化，幾乎是小大媒體都無法倖免，浮誇文風也是媒體內容農場化的結果。（圖／網頁截圖）

評論指出，這些「雄文」的共性，一無事實骨架，二無內容血肉，三無思想含量，徒有浮躁外殼，經不起一點風吹日曬。要知道，文章不會因為浮誇而增色，國家也不會因為自大而變強。挑動極端情緒、肆意傳播偏見的後果，容易造成公眾走進夜郎自大、自吹自擂狂妄誤區，導致社會陷入信息碎片化、思維程序化的認知閉環。

對一些媒體而言，浮誇自大的文風，無異於吸睛漲粉的氣球，一觸即破。在此類文章的始作俑者眼裡，標題就是一枚帶著誘餌的魚鉤，不加點「刺激」的猛料，就無法吊起胃口。然而，新聞不是爽文。如果只講營銷不講營養，只要眼球不講責任，即使一時流量爆棚，也是在誤導大眾。

有網友感慨，進入了自媒體時代，新聞越來越多，離真相卻越來越遠。的確，浮誇自大的文風套路，看似抄了「10萬+」的近路，實則誤入新聞生產的歧路。

文章指出，大陸去年新媒體運營行業人數超過300萬，各類機構對內容創業者的投資金額超過50億元（合台幣233億），可謂既有前途，又有「錢途」。然而，自媒體要想創作自如，還需恪守自律。倘若毫無底線蹭熱點，肆無忌憚造噱頭，結果只能是漫出道德水位，偏離法治軌道、荼毒公眾認知不說，更消解媒體公信力。

言之無文，行而不遠。有人疑惑，是文章不會寫了嗎？針鋒相對卻有禮有節，氣貫長虹而又言之有物，這樣的文風文氣，怎能不引發輿論場同聲同氣？全媒體時代，真實客觀理性的新聞準繩沒有變，新鮮有趣優質的價值取向沒有變，平實求實務實的文風導向也沒有變。只有創作者自律自覺，給流量和情緒鬆綁，方能寫出真正從容自信的作品。

(中時電子報)