《中時晚間快報》軍改退休俸通知函出包 6萬人受影響

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綜合報導

◎ 軍改退休俸通知函出包 6萬人受影響

國防部上午召開記者會，軍政副部長沈一鳴上將表示，「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」6月30日已全數印製完成、寄發，相關金額也在昨天撥款；同時國防部、退輔會已建立多元諮詢管道，提供懶人包、訴願救濟注意事項，目的就是希望能服務退伍袍澤。

◎ 二行程車汰換補助差很大 立委批交通部無規畫

空汙法引發不滿，環保署長李應元2日在立法院表示，10年以上老舊汽機車加嚴排放標準，基本上會斟酌採取最新、最舊標準的中間值，不會馬上用最嚴格的數據檢驗車輛，對於具娛樂性質的大型重機車或展示用的偉士牌等古董車，也會當做特例不受規範。此外，立委也表示地方各政府補助差很多，有的更差2倍以上，人民感受不佳，批評交通部沒有完整補助規劃。

◎反制美國 陸8月與東協10國軍演

2018年的環太平洋軍演上周在夏威夷群島拉開序幕，美軍動員25國參加，原本也邀請大陸，但又稱大陸在南海動作頻頻，決定取消邀請。大陸《環球時報》稱，美軍擴大環太平洋軍演，但東協國家中尚有柬埔寨、緬甸、寮國缺席。然而即將在8月舉行的首次大陸與東協海上聯合演習，東協10國沒有一個缺席；同時，環球時報還發表社評稱，美國認為環太軍演會「孤立」大陸，這是美方太自戀，誇大了它給北京帶來的不舒服。

◎ 黃綺珊尊稱「王子」 老蕭大讚《小霞》童真感

黃綺珊2015年以本名《小霞》出輯，一舉入圍第27屆金曲獎「最佳國語女歌手」，3年後，她重回黃綺珊之名，即將推出新專輯《時光》，並請到好友蕭敬騰（老蕭）擔任新歌〈當我們在同一個世界〉的作曲者和製作人，並一同合唱。黃綺珊形容老蕭在她心目中是個「王子」，讓一旁的他直呼：「小霞姊，太客氣了。」

(中時電子報)

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