聽障學生拍片 獲影像新星優選

2018年07月02日 18:05 中時 葉書宏

新北市政府文化局舉辦「新北市學生影像新星」，華夏科技大學化妝品應用系聽障學生鄭雍錡以聽障為主題，拍攝聽障人士不便的生活故事，一舉獲得紀錄片優選，消息傳回學校，師生們與有榮焉。

「新北市學生影像新星」有「學生金馬獎」的美喻，今年多達432件作品參賽，為3年來最高，高達145萬元總獎金，最後選出23組得獎作品，競爭相當激烈。另外，今年首度將參賽對象擴大到國中以下學生參賽。

文化局表示，除希望影像新星大獎能讓更多年輕學子喜愛電影外，也鼓勵學生們創作出好作品；評審包括電影導演黃玉珊、林孝謙、黃士銘，紀錄片導演齊怡、史祖德、台藝大教授石昌杰及謝嘉錕、北藝大教授趙瞬文、世新教授葉基固及空拍專家木子老師和福斯傳媒總監楊政憲等。

鄭雍錡本身為聽障在好友的鼓勵之下報名參加「2018新北市學生影像新星獎」，將自身聽障遭遇的不便之處，藉由紀錄片的方式表達出來，作品取名為《說影》，內容以自身的經驗出發，記錄聽障朋友在學習方面的困境，一舉在競賽中脫穎而出，獲得紀錄片優選。

華夏科技大學表示，鄭雍錡聽不見聲音但是她看到了夢想，學校串接學生的語言，開闊學生的新視界，鼓勵學生邁開腳步勇敢逐夢，只要不放棄自己，努力堅持，一定會成功。

(中時 )