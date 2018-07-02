21世紀基金會控告民進黨南市黨部執行長蔡麗青

2018年07月02日 18:16 中時 洪榮志

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青質疑高思博經不起檢驗。（民進黨台南市黨部提供）

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青質疑國民黨台南市長參選人高思博家族所屬的21世紀基金會，將台灣農種與農業技術送往大陸。基金會認為，此一言論毀損該會名譽，2日提出民事告訴，要求在4大報刊登道歉啟事。蔡麗青反問，不給問就提告，難道高思博經不起檢驗？

21世紀基金會指出，蔡麗青不斷利用大陸網路上有關「海峽現代農業研究院」的舊新聞及擷取資料，以發新聞稿的方式，散佈損毀該會的言論，無視該會一再強調「海峽現代農業研究院」在籌備階段即已終止，該機構未曾成立的聲明。

基金會指出，該會2日委請律師李宜光前往台北地方法院，正式對蔡麗青提出民事告訴，要求蔡在4大報全國版頭版，刊登該會所訂規格的道歉啟事；同時，日後如果還有任何人惡意散播不實謠言，損害該會與相關人士的名譽，該會也將依法訴追法律責任。

蔡麗青回應指出，很遺憾高思博不只「不給問」、「不接受檢驗」，還習慣用司法手段恫嚇人民；這種缺乏胸襟又無民主素養的人，是否適合當台南市長候選人，真值得台南市民三思。

蔡麗青還認為，高陣營終於承認「海峽現代農業研究院」的存在，只是狡辯此單位「2014年已經計畫中止」；然而，計畫中止並不能否認曾經的合作，迄今市黨部對高家21世紀基金會的質疑，以及提出的證據，不管是來自大陸的報導、高家父子參加論壇的照片、會議資料，皆有所本；面對這些質疑，高思博的回應卻是不斷閃躲、迴避，令人更加懷疑高是否心虛。

(中時 )