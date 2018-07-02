北韓官員訪華 陸外交部：沒有可提供的消息

2018年07月02日 19:04 旺報 呂佳蓉

據韓聯社報導，北韓對外經濟省副相具本泰2日乘坐高麗航空班機開始對陸進行訪問，具本泰抵京後，搭乘坐中方提供的車輛離開機場，北韓駐華大使館車輛在後；針對此，大陸外交部發言人陸慷表示，中朝是友好鄰國，雙方在各層級、各領域一直保持著正常往，而有關北韓官員訪華，「我沒有可以提供的消息。」

外界預測，具本泰訪華期間將與大陸政府人士會面，將針對農業、鐵路、電力等領域等雙邊合作進行討論。具本泰5月曾陪同北韓外相李容浩在平壤與大陸國務委員兼外長王毅舉行會談；2010年也曾出席上海世博會開幕式並率北韓經貿團參加吉林．東北亞投資貿易博覽會。

分析指出，具本泰此次訪華可視為上月19日北韓國務委員會委員長金正恩同與大陸國家主席習近平舉行第3次領導人會談後，陸方開始對北韓經濟援助的訊號。消息人士指出，北韓派出的層級為對外經濟省而非外務省負責人，意味著北韓開始謀求與陸方進行經濟合作。有鑑於中朝領導人近來接連舉行會談，預計雙方之間必將開展人文、經濟領域的交流合作。

針對大陸近期開始放緩對朝制裁一說，一位北京外交人士指出，聯合國對朝制裁決議仍然有效，大陸履行基本義務的立場也沒有改變，因此陸方暫不可能解除對朝制裁。與近期以來的兩韓交流一樣，此次北韓副相訪華可視為中朝交流與溝通層面的舉措。

(旺報 )