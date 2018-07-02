北韓官員訪華 陸外交部：沒有可提供的消息

友善列印
旺報
呂佳蓉

據韓聯社報導，北韓對外經濟省副相具本泰2日乘坐高麗航空班機開始對陸進行訪問，具本泰抵京後，搭乘坐中方提供的車輛離開機場，北韓駐華大使館車輛在後；針對此，大陸外交部發言人陸慷表示，中朝是友好鄰國，雙方在各層級、各領域一直保持著正常往，而有關北韓官員訪華，「我沒有可以提供的消息。」

外界預測，具本泰訪華期間將與大陸政府人士會面，將針對農業、鐵路、電力等領域等雙邊合作進行討論。具本泰5月曾陪同北韓外相李容浩在平壤與大陸國務委員兼外長王毅舉行會談；2010年也曾出席上海世博會開幕式並率北韓經貿團參加吉林．東北亞投資貿易博覽會。

分析指出，具本泰此次訪華可視為上月19日北韓國務委員會委員長金正恩同與大陸國家主席習近平舉行第3次領導人會談後，陸方開始對北韓經濟援助的訊號。消息人士指出，北韓派出的層級為對外經濟省而非外務省負責人，意味著北韓開始謀求與陸方進行經濟合作。有鑑於中朝領導人近來接連舉行會談，預計雙方之間必將開展人文、經濟領域的交流合作。

針對大陸近期開始放緩對朝制裁一說，一位北京外交人士指出，聯合國對朝制裁決議仍然有效，大陸履行基本義務的立場也沒有改變，因此陸方暫不可能解除對朝制裁。與近期以來的兩韓交流一樣，此次北韓副相訪華可視為中朝交流與溝通層面的舉措。

(旺報 )

科威特元首7日訪陸 出席第八屆中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。