彰化地檢署卦山藝廊「畫布．宣紙」書畫聯展

2018年07月02日 19:01 中時 鐘武達

畫布與宣紙的對話！彰化地檢署卦山藝廊2日邀請畫家趙宗宋與書法家張倍源舉辦1場書與畫的藝文展覽會，趙宗宋充滿元氣洋溢的彩畫與張倍源黑白分明的書法作品，讓原本嚴肅的地檢署頓時變身成充滿詩情畫意的想像天地。

彰化地檢署檢察長黃玉垣為紓解同仁工作壓力同時深化美學涵養，今年2月起將地檢署2樓空間規畫成「卦山藝廊」，並邀請藝文作品展出，繼「磺溪九怪」書法聯展、靜修國小師生書畫聯展，趙宗宋與張倍源的書畫聯展2日登場。

黃玉垣表示，趙宗宋是在地藝文社團「磺溪九怪」畫會創辦人，擅長油畫與書法；張倍源是磺溪九怪最年輕的成員，擅長書法。兩人與畫會成員埋首於工作與創作，也積極投身「讓藝術融入生活，讓生活走進藝術」的推廣，是值得敬重的名家。

黃玉垣說，趙宗宋和張倍源聯展主題是「畫布．宣紙」，這對人生歷練不同卻一樣熱愛書畫藝術的好朋友，以繪畫與書法真實演繹的方式，完整地呈現創作當下的意念與悸動，作品不僅各具特色、引人入勝，堪稱是1場絕佳的視覺饗宴。

趙宗宋表示，書畫本一家，也是文人怡心養性的最佳媒材，透過彰化地檢署卦山藝廊的展出，將呈現另一種時空美感，希望能將書畫藝術進一步美化各個角落，讓生活變得更繽紛，人與人間的關係也會更加和諧與美好。

(中時 )