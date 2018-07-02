北京新機場 2萬工人將完成世界超級工程

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旺報

北京新機場航站樓工程2017年底完成功能性封頂封圍後，內部精裝修及機電設備安裝正緊鑼密鼓進行，預計今年底基本完工。2萬多名工人每人都像一個小小螺絲釘，一步步完成這項世界級的超級工程。

北京新機場航站樓是目前全球最大的全現澆鋼筋混凝土框架結構單體機場航站樓，包括旅客航站樓、綜合交通中心及地下軌道等，總建築面積超過142萬平方公尺，具有工程規模大、造型新穎、功能先進、系統複雜、多標段同步施工等特點和難點。其中航站樓核心區部分的混凝土澆築量達105萬立方公尺，平均每個月的澆築量相當於興建25座18層的高樓，施工高峰期有8000人同時忙碌。

航站樓為精準定位，施工人員使用三維掃描器；為了讓焊接更精准、高效，也以10台焊接機器人幫忙。這些先進設施的投入及相應工法的創新大幅提升了工程品質及施工效率。此外，為解決超大屋面抗風的技術難題，設計、施工單位改變做法，讓新機場屋頂的抗風力比以往建築大為提高。

「這麼重大的工程，除了按照合同來完成，更重要的是參建人員懷有的對國家、對工程的情懷。」北京新機場航站區工程部副總經理張曉峰表示，這分情懷讓參建人員在工作中積極創新，攻堅克難，努力把新機場打造成精品、樣板、平安和廉潔工程。

(旺報 )

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