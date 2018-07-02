豪雨猛轟12小時 彰化葡萄園險變游泳池

2018年07月02日 19:02 中時 鐘武達

社頭鄉的不少芭樂園也都泡在水裡。（鐘武達攝）

「要游泳的來喔！」彰化地區2日豪雨狂轟12小時，部分一期稻作倒伏，社頭鄉、溪州鄉的芭樂園與溪湖、埔心一帶多處葡萄園都浸泡在水裡，水深及膝，有農民巡視葡萄園時甚至還苦中作樂開直播，邀約朋友「一起來泅水（游泳）」。

縣府農業處副處長郭至善表示，已派員到各地查訪農損情況，初估約有5%的稻作倒伏，不過縣內一期稻作已有2/3完成採收，損失並不大。至於葡萄、芭樂等災情，則需視積水消退的情況而定。

社頭鄉是芭樂重要產地，豪雨造成部分低漥地區的芭樂園都浸泡在水裡，蕭姓農民指出，芭樂的植株如果泡水時間太久，已經成熟的果實容易腐爛，而尚未成熟的品質也會受到影響，恐怕衝擊到上市的行情。

溪湖鎮葡萄農陳思偉說，葡萄採收期雖然約再2周就結束，但是這次的豪大雨造成的淹水如果不趕快消退，則剩下的葡萄將會逐漸出現裂果，那就「去了了」。

黃姓葡萄農則是冒著大雨到園裡巡視，看到眼前的水位淹過膝蓋就直覺不妙，還邊採了一顆葡萄嘗看看看，果然「不甜」了。他還開直播告訴朋友說「如果水不退，再來就免收」。

另外，埔心鄉公所也表示，埔心栽種的芒果也即將採收，這波豪雨是否造成損害，將在雨後進行查估。

(中時 )