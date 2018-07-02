用路人注意 國五4日起施工3天

2018年07月02日 19:02 中時 王思慧

國五4日起施工3天，請用路人注意。（高公局提供）

為辦理國道5號頭城交流道增設上下匝道改善工程施工，交通部高速公路局第一新建工程處表示，7月4日至7月6日凌晨，分階段封閉國道5號宜蘭至頭城交流道北上主線車道及頭城交流道南下出、入口匝道，請用路人配合管制行駛。

高公局表示，7月4日凌晨0時至6時，封閉宜蘭至頭城交流道北上主線車道，請由宜蘭交流道北出匝道駛離主線，循191線、宜4、191甲線、台2庚行至頭城交流道北入匝道進入主線，往北續行。

7月5日及6日凌晨0時至6時，封閉頭城交流道南下出、入口匝道。原由國5南下往礁溪、頭城方向車輛，由國5續行至宜蘭交流道後由南出匝道駛離主線，循美宜路行至台9線後，往礁溪、頭城方向續行。

原由頭城交流道利用國5南下車輛，由台2庚北上，繞行三和路、宜4線至191線後，直行至宜蘭交流道南入匝道，進入國5往南續行。

由於頭城交流南下入口匝道與北上入口匝道起點為共用路口，為避免用路人誤闖造成困擾，請務必配合現場管制人員之指揮及導引。

高公局請用路人收聽警察廣播電台，或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以瞭解最新路況。車輛行經車輛管制區域請減速慢行，依既有指示牌面及施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。若下雨則順延，施工日期另行通知。

(中時 )