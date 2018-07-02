iTQi 比利時國際風味暨品質評鑑 今舉行頒獎典禮

2018年07月02日 19:02 中時 楊樹煌

▲來自南投茶區的軒汀茶莊在國際米其林級的iTQi比利時國際風味品質評鑑，榮獲的二星頂級風味評鑑獎章。（楊樹煌攝）

▲軒汀茶莊品牌總監楊政樺與榮獲米其林級國際品質評鑑二星頂級風味獎章的特選高山烏龍茶。（楊樹煌攝）

▲軒汀茶莊楊政樺在梨山茶區產製特選高山烏龍茶，並榮獲國際米其林二星頂級風味獎的產製茶情形。（楊樹煌攝）

具「食品界米其林」之稱的iTQi比利時國際風味暨品質評鑑 (International Taste & Quality Institute) 2018年台灣區頒獎典禮，今2日在台北國際會議中心舉行，來自南投茶區的軒汀茶莊榮獲二星頂級風味殊榮，由該茶莊品牌總監楊政樺代表受獎，消息傳出，鄉親都為該茶莊獲得國際榮耀，同感與有榮焉。

比利時國際風味暨品質評鑑，2018年台灣區頒獎典禮與會的貴賓包含比利時駐台辦事處處長 Rik Van Droogenbroeck、比利時iTQi主席Eric de Spoelberch、英國BBC電台主廚 Alan Coxon…等。

今年參與評鑑的共有175位由國際頂尖廚師、品酒大師、風味品質領域的權威人士，針對來自全球90個國家的商品進行評比，共有1850件的美食及飲品脫穎而出獲得肯定。

今年台灣獲得認證獎章的產品有︰茶葉、醬油、麵食、咖啡、水等產品獲獎。擔任評審的英國BBC電台主廚表示「iTQi評鑑採盲測形式，過程中評委僅能在食品或飲品原貌狀態下，針對外觀、香氣、口感、質地等條件給分，但在最後成績結果公佈時，非常意外地發現，竟有許多很棒的產品都剛好來自台灣，也顯示出台灣廠商在食品及產品上的用心。」

來自南投茶區的軒汀茶莊，今年度首次參加就以特選高山烏龍獲得88.9分高分，一舉摘下二星頂級風味獎章。軒汀茶莊品牌總監楊政樺表示: 「獲得二星頂級風味獎章的特選高山烏龍茶採無毒方式栽種，茶湯呈金黃色，入口的松香及花香相當獨特，尾韻果香在喉間徘徊，所以獲得國際及評審們的青睞。」

專注於製作頂級精緻台灣茶的軒汀茶莊，因此次國際食品評鑑單位的肯定，成功打響在國際的知名度，也獲得包含日本、美國及加拿大的合作機會，並將台灣茶拓展到更多國家，推向世界。

軒汀茶莊品牌總監楊政樺透露，該款獲國際肯定的軒汀SCENTEA-iTQi 2星特選高山烏龍限定禮盒組，今天在受獎同時，也同步在官網正式上架販售。https://goo.gl/du4koZ

(中時 )