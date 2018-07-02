iTQi 比利時國際風味暨品質評鑑 今舉行頒獎典禮

具「食品界米其林」之稱的iTQi比利時國際風味暨品質評鑑 (International Taste & Quality Institute) 2018年台灣區頒獎典禮，今2日在台北國際會議中心舉行，來自南投茶區的軒汀茶莊榮獲二星頂級風味殊榮，由該茶莊品牌總監楊政樺代表受獎，消息傳出，鄉親都為該茶莊獲得國際榮耀，同感與有榮焉。
比利時國際風味暨品質評鑑，2018年台灣區頒獎典禮與會的貴賓包含比利時駐台辦事處處長 Rik Van Droogenbroeck、比利時iTQi主席Eric de Spoelberch、英國BBC電台主廚 Alan Coxon…等。
今年參與評鑑的共有175位由國際頂尖廚師、品酒大師、風味品質領域的權威人士，針對來自全球90個國家的商品進行評比，共有1850件的美食及飲品脫穎而出獲得肯定。
今年台灣獲得認證獎章的產品有︰茶葉、醬油、麵食、咖啡、水等產品獲獎。擔任評審的英國BBC電台主廚表示「iTQi評鑑採盲測形式，過程中評委僅能在食品或飲品原貌狀態下，針對外觀、香氣、口感、質地等條件給分，但在最後成績結果公佈時，非常意外地發現，竟有許多很棒的產品都剛好來自台灣，也顯示出台灣廠商在食品及產品上的用心。」
來自南投茶區的軒汀茶莊，今年度首次參加就以特選高山烏龍獲得88.9分高分，一舉摘下二星頂級風味獎章。軒汀茶莊品牌總監楊政樺表示: 「獲得二星頂級風味獎章的特選高山烏龍茶採無毒方式栽種，茶湯呈金黃色，入口的松香及花香相當獨特，尾韻果香在喉間徘徊，所以獲得國際及評審們的青睞。」
專注於製作頂級精緻台灣茶的軒汀茶莊，因此次國際食品評鑑單位的肯定，成功打響在國際的知名度，也獲得包含日本、美國及加拿大的合作機會，並將台灣茶拓展到更多國家，推向世界。
軒汀茶莊品牌總監楊政樺透露，該款獲國際肯定的軒汀SCENTEA-iTQi 2星特選高山烏龍限定禮盒組，今天在受獎同時，也同步在官網正式上架販售。https://goo.gl/du4koZ
(中時 )