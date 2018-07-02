大陸記者葉青林：沒有真相 很難冷卻下來

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旺報

大陸東南衛視資深記者葉青林申請駐台遭拒，陸委會主委陳明通2日表示，不讓他來台是為了避免情緒激盪，「暫時讓他冷卻下來」，等一段時間冷卻後可再申請，也會再來考量。葉青林在臉書回應，沒有真相我真的很難冷卻下來，對陳明通的話百思不得其解。

葉青林在臉書上表示，以花蓮地震報導為例，當時他與許多陸媒第一時間奔赴現場，以文字、畫面、聲音、視頻等形式，密集報道了花蓮地震的最新進展和有關情況，也大量提及台灣救援隊的努力、台灣慈善團體的溫情大愛、台灣民眾互助互敬的的精神。他認為這不僅是災難中的「正能量」，也給他自己帶來很多的感動。他也在發文中，附上多張地震時他分享救災溫情時刻的動態截圖。

至於引起爭議的日本救難隊事件，他說「那條以事實為依據卻被台當局緊盯不放，還汙蔑為『假新聞』的有關日本救援隊言論的報道，只是當中的一條而已」，他表示，究竟誰真的想增進兩岸的了解，誰又在刻意制造兩岸的衝突？他希望請事發時還不在陸委會主委位子上的陳明通，不要偏聽偏信，建議陳可把當時他做過的一系列報導翻出來看一看。

另外對於陸委會發言人邱垂正指葉青林曾經違反規定擅闖漢光演習場地，葉青林強調，希望邱副主委能把所謂我違反規定，進入漢光軍演飛彈射擊區的照片或視頻拿出來，讓他和希望知道真相的民眾都能「冷卻下來」，也能讓近段時間支持他的民眾呼聲「冷卻下來」。

(旺報 )

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